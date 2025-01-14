1001 việc làm Tân Bình chất lượng nhất, ứng tuyển đi làm ngay

1. Kinh nghiệm khi tìm việc làm Tân Bình

Việc làm Tân Bình đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề. Nhờ đó mà cơ hội việc làm cho người lao động cũng rất tiềm năng. Tuy nhiên, trước khi quyết định ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

1.1. Đánh giá tính thực tế của thông tin tuyển dụng

Khi nhận được các thông tin tuyển dụng, điều đầu tiên bạn cần làm là đánh giá tính thực tế của những thông tin này. Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng chọn được cho mình một công việc tốt với môi trường làm việc phù hợp, đồng thời tránh được các "bẫy lừa đảo tuyển dụng":

Nếu một công việc có những lời hứa hẹn trả lương cao bất thường so với mặt bằng chung, bạn cần đặc biệt cảnh giác.

Hãy chủ động tìm hiểu về công ty đang tuyển dụng, nếu thấy công ty có thông tin, địa chỉ và liên lạc mơ hồ thì bạn chớ nên gửi hồ sơ ứng tuyển.

Trường hợp bên tuyển dụng yêu cầu bạn phải đặt cọc, chuyển khoản hoặc thực hiện bất kỳ một nhiệm vụ nào đó trước khi nhận hồ sơ của bạn thì hãy từ chối ngay lập tức. Vì đây được coi là một trong nhiều mánh khoé lừa đảo, lợi dụng mác tuyển dụng để chiếm đoạt tài sản.

Cần cẩn thận trước các chiêu trò lừa đảo tuyển dụng

1.2. Tham khảo thông tin từ nhiều nguồn

Nếu bạn vẫn hoang mang không biết nên tìm việc làm Tân Bình bằng cách nào, hãy chủ động tham khảo thông tin từ nhiều nguồn:

Tìm việc qua các trang giới thiệu việc làm uy tín, không yêu cầu nộp phí.

Tìm việc làm qua một số mạng xã hội, hội nhóm, tuy nhiên cần đặc biệt cẩn thận như các thông tin chia sẻ ở trên.

Thông qua người thân, bạn bè, bạn cũng có thể dễ dàng có được thông tin tuyển dụng của một số công ty mà họ quen biết hoặc đang làm việc tại đó. Điều này cũng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một công việc phù hợp nhất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các thông tin tuyển dụng qua tạp chí, báo đài hay tham gia các buổi giới thiệu/ngày hội việc làm.

2. Tìm cơ hội việc làm quận Tân Bình ở đâu?

Với tốc độ phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội, cơ hội việc làm Tân Bình dành cho người lao động là rất lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm được công việc có thu nhập ổn định, uy tín, gắn bó lâu dài. Do đó, trang web job3s.ai chính là địa chỉ tin cậy giúp bạn tìm kiếm việc làm nhanh chóng, phù hợp.

Job3s là một website cung cấp tính năng tra cứu việc làm miễn phí cho tất cả mọi người. Đây là tâm huyết đến từ Ban lãnh đạo job3s trực thuộc Công ty Công nghệ 3s Group. Trang web đã được giải thưởng Sao Khuê 2024 trong hạng mục A-IoT – một giải thưởng danh giá của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam. Vì vậy, job3s mang trong mình những ưu điểm nổi bật nhất như:

Cung cấp cơ hội việc làm chất lượng với hơn 400.000 nhà tuyển dụng hàng đầu cả nước.

Là trang web kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí . Điều này có nghĩa là ứng viên không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm việc làm của mình.

Trang web tìm kiếm việc làm ứng dụng thành công công nghệ Al thông minh hàng đầu thế giới , giúp quá trình tìm kiếm kết quả việc làm nhanh chóng (chỉ sau 3 giây), phù hợp nhất với người sử dụng.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ, hàng ngày , đảm bảo tính mới nhất, chính xác nhất.

Website cung cấp các mẫu CV có thiết kế ấn tượng, phù hợp các nhiều ngành nghề, tạo điều kiện để người dùng sáng tạo.

Nếu như bạn đang băn khoăn không biết tìm việc làm Tân Bình trên job3s như thế nào là đúng chuẩn thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn . Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn mục Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn mục Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc.

Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc. Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, ấn chọn ô Tìm kiếm. Kết quả thông tin tìm kiếm việc làm Tân Bình sẽ nhanh chóng hiển thị cho bạn.

Truy cập ngay job3s để dễ dàng tìm việc làm Tân Bình mà không mất bất kỳ chi phí nào

3. Gợi ý một số việc làm thường xuyên tuyển dụng ở Tân Bình

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tân Bình mỗi ngày một tăng cao với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Từ những công việc yêu cầu về kỹ năng, chuyên môn cho đến các việc làm part – time, không cần bằng cấp, thực tập, thời vụ,… Dưới đây là một số công việc ở Tân Bình thường xuyên tuyển dụng số lượng nhiều, lương thưởng tốt.

3.1. Điều dưỡng viên

Đây là vị trí công việc mà tất cả các phòng khám, bệnh viện đều rất cần đến. Bởi là một điều dưỡng viên không chỉ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, mà khi làm việc, bạn cũng cần có thêm những kỹ năng khác như trung thực, trách nhiệm, tận tâm,… Mức lương ứng viên được hưởng khi trúng tuyển cũng khá cao, dao động từ 10 triệu - 15 triệu.

Công việc chủ yếu của bạn là tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng nhanh, hiệu quả; quản lý công cụ, dụng cụ, trang thiết bị y tế trong phạm vi được phân công; tuân thủ các quy định, quy trình của bệnh viện, phòng khám; cập nhật kiến thức cơ bản, chuyên khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn cùng kỹ năng giao tiếp; tham gia các lớp đào tạo và thi tay nghề định kỳ,…

3.2. Chuyên viên Nghiên cứu và Thiết kế chương trình IELTS

Ngày nay, các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh mở ra rất nhiều. Kéo theo là công việc nghiên cứu, thiết kế chương trình giảng dạy cần tuyển dụng những ứng viên có năng lực và chuyên môn cao.

Công việc chủ yếu của vị trí này là phân tích yêu cầu, tiêu chuẩn của bài thi IELTS để từ đó xây dựng lộ trình học, thi phù hợp cho các mức độ khác nhau; quản lý và kiểm soát học liệu của hệ thống trung tâm; hỗ trợ giáo viên trong việc hiểu và sử dụng các tài liệu, bài kiểm tra của chương trình luyện thi IELTS,…

3.3. Chuyên viên đầu tư

Thị trường việc làm Tân Bình đang rất thiếu chuyên viên đầu tư. Với các dự án bất động sản tại Tân Bình hiện nay, nhà tuyển dụng cần gấp nhiều vị trí chuyên viên đầu tư chịu trách nhiệm về thủ tục pháp lý và phát triển dự án. Công việc chủ yếu là thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến chuẩn bị đầu tư, giai đoạn đầu tư cho đến bàn giao dự án; đảm bảo đúng quy trình pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, ứng viên nếu trúng tuyển sẽ cần phụ trách thêm một số công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo. Yêu cầu vị trí này là ứng viên cần có bằng cấp chuyên môn kỹ thuật, có 5 – 10 năm kinh nghiệm, chịu được áp lực công việc,… Mức lương thương lượng tùy vào năng lực của ứng viên.

Nếu bạn là người có kinh nghiệm về tài chính, vị trí chuyên viên đầu tư rất phù hợp với bạn

3.4. Biên phiên dịch

Trên địa bàn quận Tân Bình hiện có hơn 16.745 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Do đó, phiên dịch chính là ngành nghề được các nhà tuyển dụng săn đón nhất. Nếu bạn có kỹ năng ngoại ngữ tốt như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn,… thì đừng ngại ngần ứng tuyển vào các vị trí nhân viên phiên dịch, biên dịch,…

Đây là công việc tiềm năng sẽ giúp bạn không chỉ có mức thu nhập tốt mà còn tạo dựng được nhiều mối quan hệ vững chắc trong sự nghiệp của mình.

3.5. Bất động sản

Tân Bình là quận có dân số đông, môi trường sống tấp nập, nhộn nhịp khi tập trung nhiều cơ quan, bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm sầm uất,… Đây là động lực để thúc đẩy xây dựng và phát triển nhiều dự án bất động sản ở nơi đây.

Theo đó, thị trường việc làm Tân Bình có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản trên địa bàn ngày càng nhiều. Mặc dù mức lương cơ bản của ngành này không cao nhưng thu nhập vẫn xếp vào hàng bậc nhất so với các ngành nghề khác vì nếu bán được sản phẩm của dự án, bạn sẽ có khoản tiền hoa hồng khá nhiều.

3.6. Bác sĩ, dược sĩ

Cùng với sự phát triển trong đời sống, yêu cầu về y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân Tân Bình cũng ngày một nâng cao hơn. Hiện tại, tại Tân Bình đang có hơn 100 cơ sở bệnh viện chất lượng, hơn 6000 nhà thuốc tư nhân được mở ra để phục vụ nhu cầu của mọi người. Từ đó, có thể thấy nhu cầu tuyển dụng việc làm liên quan đến y tế, sức khỏe, ngành dược ở quận này rất cao.

Bên cạnh đó, ngành nghề này cũng tạo ra nhiều việc làm từ part – time đến full – time cho người lao động, nên bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các công việc liên quan nếu như có bằng cấp phù hợp.

Y tế đang là một trong những ngành rất phát triển tại quận Tân Bình

3.7. Các vị trí tuyển dụng khác

Trên thực tế, phần lớn nhu cầu tuyển dụng việc làm Tân Bình tập trung ở các công ty, doanh nghiệp lớn nằm trong Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp nơi đây. Dưới đây là một số vị trí đang cần nhân sự tại khu vực này mà bạn có thể tham khảo thêm:

Kỹ sư: Kỹ sư thiết kế cơ khí, Kỹ sư lắp đặt hệ thống điều khiển sản xuất, Kỹ sư quản lý chất lượng QC, Nhân viên mua hàng trong nước,…

Kỹ sư thiết kế cơ khí, Kỹ sư lắp đặt hệ thống điều khiển sản xuất, Kỹ sư quản lý chất lượng QC, Nhân viên mua hàng trong nước,… ​Nhân viên văn phòng: Kế toán tổng hợp, hành chính nhân sự,...

Kế toán tổng hợp, hành chính nhân sự,... Nhân viên Marketing - media: Nhóm trưởng Marketing (Brand Team Leader), Nhân viên điều phối (Fashion), Nhân viên thiết kế đồ họa,…

Nhóm trưởng Marketing (Brand Team Leader), Nhân viên điều phối (Fashion), Nhân viên thiết kế đồ họa,… Lao động phổ thông: Công nhân, lao công, bảo vệ...

Trên đây là toàn bộ thông tin về việc làm Tân Bình chất lượng tốt nhất, có thể ứng tuyển và đi làm ngay. Hy vọng, qua bài viết này cũng như sự hỗ trợ của trang web job3s, bạn có thể sớm tìm được việc làm phù hợp với mức lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ tốt trong thị trường việc làm Tân Bình vô cùng sôi động hiện nay.

