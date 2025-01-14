Tất tần tật thông tin việc làm Thủ Dầu Một mới nhất, đa lĩnh vực ngành nghề

1. Các vị trí việc làm đang được tuyển dụng tại Thủ Dầu Một

Thị trường việc làm Thủ Dầu Một rất phát triển bởi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Dương. Sự chú trọng đầu tư về cơ sở hạ tầng tại Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế. Từ đó, hình thành nhiều công việc cho người dân. Dưới đây là những ngành nghề nổi bật đang được người lao động quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất với việc làm Thủ Dầu Một, Bình Dương.

1.1. Kế toán – kiểm toán

Hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động tại Thủ Dầu Một đều được hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư FDI vào Việt Nam. Do đó, kế toán là một trong những ngành nghề cần nhiều nhân lực để thực hiện các công việc thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin tài sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lực lượng này có đóng vai trò lớn vào việc đưa ra các quyết định trong chính sách đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Vì thế, đây là ngành nghề có mức lương trung bình cao.

Tại Thủ Dầu Một, rất nhiều doanh nghiệp, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán nội bộ. Công việc chủ yếu là thu chi nội bộ có hóa đơn, làm hợp đồng, công nợ, thanh toán; sắp xếp xuất nhập tồn kho; kiểm tra lương, chuyển lương; báo cáo thuế, hoàn thuế; thực hiện các công việc khác liên quan,… Nếu bạn là người có bằng cấp kế toán, kinh nghiệm từ 2 – 5 năm trở lên sẽ dễ dàng đạt mức lương khá cạnh tranh từ 10 - 15 triệu/tháng.

1.2. Kinh doanh, bán hàng

Đời sống người dân tại Thủ Dầu Một tương đối tốt, có chất lượng cao. Vì vậy, nhiều ngành dịch vụ ở đây cũng rất phát triển, công việc kinh doanh, buôn bán không những trở nên phổ biến mà còn có tính ổn định. Một số cơ sở kinh doanh còn đào tạo nhân viên các kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn, tìm kiếm khách hàng,…

Với yêu cầu công việc khá đơn giản, không cần bằng cấp, người lao động phổ thông vẫn có thể ứng tuyển vào vị trí này. Nhiệm vụ hàng ngày là cần thực hiện các công việc đóng gói, dán tem nhãn, bán hàng, phụ bán hàng, trực quầy đồ và thu ngân trực tiếp tại quầy.

Thông thường, công việc nhân viên bán hàng có thời gian làm việc chia thành ba ca gồm ca 4 tiếng (7h30-11h30, 13h-17h), ca 8 tiếng (7h30-16h30, 8h - 17h, 14h - 22h, được nghỉ trưa 1 tiếng 30p) và ca 12 tiếng (7h30-19h30, 8h-20h, 9h-21h, 10h-22h). Mức thu nhập của công việc này dao động từ 9 – 14 triệu/tháng.

Công việc nhân viên bán hàng phù hợp với những bạn trẻ có nhiều thời gian rảnh, muốn tăng thêm thu nhập

1.3. Vận tải – lái xe

Nhắc tới việc làm Thủ Dầu Một không thể bỏ qua ngành này. Với thế mạnh về công nghiệp và dịch vụ, ngành vận tải ở Thủ Dầu Một là lĩnh vực quan trộng, thiết yếu. Do đó, việc làm vận tải tương đối sôi động khi bạn dễ nhận thấy các công việc tài xế, phụ xe đang được đăng tuyển rất nhiều tại đây. Mặc dù công việc tài xế, phụ xe khá bận rộn nhưng bù lại người lao động được chi trả mức thu nhập xứng đáng.

1.4. Quản lý, phụ kho

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng các vị trí quản lý kho bãi, nhân viên kho trên địa bàn Thủ Dầu Một cũng rất cao. Nguyên nhân là do nơi đây sở hữu mật độ lớn khu công nghiệp, có nhiều cụm công nghiệp tập trung.

Công việc này phù hợp với các bạn nam có sức khỏe tốt, ưu tiên biết sử dụng xe nâng. Hàng ngày, nhân viên kho hàng sẽ chịu trách nhiệm xuất nhập, vận chuyển hàng theo kế hoạch; phối hợp cùng bộ phận bán hàng thực hiện các công việc liên quan đến đơn hàng; bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị của kho; thực hiện báo cáo trực tiếp cho quản lý vận hành theo quy định,… Mức lương cơ bản trên 8 triệu/tháng cùng các phụ cấp khác.

Nếu bạn là nam giới có sức khoẻ tốt, bạn có thể lựa chọn công việc quản lý kho

2. Nên tìm cơ hội việc làm Thủ Dầu Một ở đâu?

Việc làm Thủ Dầu Một tuy phong phú với nhiều ngành nghề từ việc làm dành cho lao động phổ thông đến những người có bằng cấp, trình độ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với bản thân mình. Hiểu được thực trạng này, Ban lãnh đạo của job3s thuộc Công ty Công nghệ 3s Group đã phát triển website Job3s.ai để đồng hành và hỗ trợ cùng bạn trên con đường tìm việc và lập nghiệp của mình.

2.1. Ưu điểm khi tìm kiếm việc làm trên job3s là gì?

Quá trình tìm việc làm Thủ Dầu Một Bình Dương sẽ trở nên dễ dàng và an tâm hơn bao giờ hết khi có job3s đồng hành cùng bạn. Bởi lẽ, điều này hoàn toàn được chứng minh qua những tính năng ưu việt của trang web như:

Tra cứu thông tin việc làm, kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí . Bạn không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm công việc của mình.

Job3s ứng dụng công nghệ Al thông minh nên việc trích xuất dữ liệu, tìm kiếm kết quả việc làm nhanh chóng (sau 3 giây), phù hợp nhất với nhu cầu và mong muốn của người lao động.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ nên bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác, nhanh chóng của công việc.

Các mẫu CV trên website được thiết kế ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề, giúp bạn thỏa sức sáng tạo.

Job3s cung cấp nhiều mẫu CV ấn tượng, giúp bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

2.2. Hướng dẫn tra cứu việc làm mới nhất trên job3s

Tìm việc làm ở Thủ Dầu Một Bình Dương trên job3s vô cùng nhanh chóng, hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn các bước tra cứu việc làm nói chung và việc làm Thủ Dầu Một nói riêng tại website job3s để bạn tham khảo.

Bước 1: Truy cập vào trang web job3s qua link dẫn https://job3s.ai.

Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn Tìm việc làm.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc. Các mục cần điền cụ thể như sau:

+ Vị trí tuyển dụng: Gõ tên công việc muốn tìm kiếm hoặc lựa chọn tên công việc theo như hệ thống đã tự động đưa ra. Ví dụ “kinh doanh”, “bán hàng”, “kế toán”,…

+ Địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Thủ Dầu Một, vì vậy địa điểm cần chọn là tỉnh Bình Dương.

+ Kinh nghiệm làm việc: Tiến hành lựa chọn thời gian làm việc theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mức lương mong muốn: Bạn có thể điền mức lương tối thiểu và tối đa, chẳng hạn từ 5 triệu – 15 triệu. Hoặc chọn số tiền mà hệ thống đã cung cấp sẵn.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, ấn chọn ô Tìm kiếm. Hệ thống sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả tìm kiếm việc làm phù hợp nhất dành cho bạn.

Nền tảng job3s giúp bạn tìm việc làm Thủ Dầu Một nhanh chóng và hiệu quả

3. Gợi ý một số công ty thường xuyên tuyển dụng việc làm tại Thủ Dầu Một

Hiện nay, việc làm Thủ Dầu Một không chỉ sôi động trong các ngành nghề dịch vụ kinh doanh, buôn bán mà tại các Khu Công nghiệp cũng thường xuyên tuyển dụng số lượng lớn lao động phổ thông, lao động tri thức cần bằng cấp. Dưới đây là gợi ý một số công ty lớn tại Thủ Dầu Một đang tuyển nhân sự ở nhiều vị trí quan trọng để bạn tham khảo.

3.1. Công Ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Trong thị trường việc làm Thủ Dầu Một, đây là một trong những công ty thường xuyên tuyển dụng nhất. Nằm ở địa chỉ số 40, đường số 6, Khu Công nghiệp VSIP II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, công ty TNHH Medochemie là một trong những nhà sản xuất dược phẩm Generic đa quốc gia hàng đầu tại Châu Âu. Công ty đã có mặt tại 107 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm chính của công ty là sản xuất và xuất khẩu dược phẩm đặc trị, đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

Hiện nay, công ty đang cần tuyển dụng khoảng 20 vị trí nhân sự quan trọng, đó là: Nhân viên vận hành máy, QC Analyst, Kiểm nghiệm viên vi sinh, Kỹ sư thẩm định, Nhân viên thẩm định, Quản lý dự án ERP, Nhân viên vận hành kho,…

3.2. Công Ty TNHH Bình Dương Chinh Long

Với quy mô trên 1000 công nhân viên, công ty TNHH Bình Dương Chinh Long thuộc Tập đoàn CHENG LOONG CORP, là nhà máy chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm giấy, bao bì, bìa carton cao cấp. Tọa lạc tại khu vực hiện đại nhất miền Nam (Lô CN8, đường N6, KCN Sóng Thần III, Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), công ty với 100% vốn đầu tư của nước ngoài, hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Cùng với sự phát triển của mình, công ty đang cần tuyển nhiều vị trí có mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn như: Nhân viên kinh doanh quốc tế (tiếng Trung), Nhân viên HSE (tiếng Trung), Nhân viên thu mua, nhân viên quản lý sản xuất,…

3.3. Công Ty TNHH Becamex Tokyu

Đây là công ty liên doanh uy tín giữa Việt Nam và Nhật Bản, tọa lạc tại Tòa nhà SORA gardens 1, Lô C18, Đại lộ Hùng Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Công ty có quy mô hơn 500 công nhân viên, chuyên cung cấp các sản phẩm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, hạ tầng xã hội, quy hoạch, thiết kế và phát triển các khu công nghiệp và đô thị tích hợp,…

Công ty hiện đang chiêu mộ nhân tài cho đội ngũ của mình, mang tới nhiều cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn. Các vị trí mà công ty đang cần tuyển dụng là: Nhân viên thiết kế đồ họa, Nhân viên hành chính nhân sự, Nhân viên điều hành cho thuê, Giám đốc tiếp thị,…

Như vậy, có thể thấy thị trường việc làm Thủ Dầu Một ngày càng mở ra nhiều cơ hội tốt cho người lao động nơi đây. Hy vọng, qua những thông tin mới nhất trong bài viết này cũng như sự hỗ trợ đắc lực của job3s, bạn sẽ sớm tìm được công việc ưng ý nhất.

