Việc làm Thủ Đức lương cạnh tranh, phúc lợi tốt không phải ai cũng biết

1. Thành phố Thủ Đức đang hot ngành nghề nào?

Việc làm Thủ Đức ngày càng trở nên nóng hơn từ cuối năm 2021 khi chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quyết định quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 sáp nhập vào nhau. Điều này đã giúp Thủ Đức trở thành một trung tâm kinh tế mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số ngành nghề hot có nhu cầu tuyển dụng cao tại Thủ Đức hiện nay.

1.1. Ngành công nghệ thông tin, IT

Thành phố Thủ Đức với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức với các khu công nghệ cao làm nòng cốt để đẩy mạnh hoạt động sản xuất tự động hóa. Vì thế, nơi đây là ngôi nhà của ngành công nghệ thông tin - một trong những ngành nghề hot nhất, thường xuyên có thông báo tuyển dụng trên các trang web giới thiệu việc làm Thủ Đức.

Nhìn chung, trong thời đại 4.0, ngành này đang nổi lên với mức lương hấp dẫn so với mặt bằng chung, được các doanh nghiệp rất chú trọng, có chính sách đãi ngộ tốt để thu hút và giữ chân các ứng viên tiềm năng. Mức lương của công việc này dao động từ 8 – 15 triệu/tháng, rất phù hợp với những người có chuyên ngành về công nghệ thông tin, máy tính, mạng truyền thông.

Yêu cầu của công việc cũng khá nhẹ nhàng khi bạn chỉ cần tiến hành xây dựng hệ thống quản lý mạng nội bộ công ty hoặc lắp đặt, xử lý sự cố hệ thống camera, lắp đặt cấu hình hệ thống mạng, wifi, máy chấm công, khóa cửa,…

Công nghệ thông tin đang là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tại Thủ Đức

1.2. Ngành vận tải, hậu cần Logistics

Khi hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư, phát triển, ngành Logistics tại Thủ Đức hiện nay có tốc độ phát triển trên 10% mỗi năm. Vì vậy, nhu cầu việc làm Thủ Đức cho lĩnh vực này có sự cạnh tranh rất lớn. Theo dự báo của các chuyên gia, ngoài các nhóm nghề như giao vận hàng tổng hợp, vận tải, kinh doanh thì các vị trí nhân sự liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan,… cũng được các doanh nghiệp quan tâm, tập trung tuyển dụng các lao động có năng lực giỏi.

Đối với những ứng viên có ít kinh nghiệm, mức lương dao động từ 8 – 11 triệu/tháng. Với người có nhiều kinh nghiệm hơn, đặc biệt là kinh nghiệm làm thủ kho hoặc kế toán kho, thành thạo tin học văn phòng,… thì mức thu nhập có thể lên tới 20 triệu/tháng.

1.3. Ngành nghề xây dựng

Một bức tranh toàn cảnh về thị trường việc làm Thủ Đức có điểm nhấn đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Các tòa nhà cao tầng, các căn hộ, công trình đường bộ, đường sắt,… ngày một nhiều hơn để phục vụ cho tốc độ phát triển mạnh tại nơi đây. Do đó, nhu cầu tìm kiếm kỹ sư công trình, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng,… cũng tăng lên. Kèm theo đó là yêu cầu về lực lượng có trình độ chuyên môn tốt, phù hợp với công việc đặc thù này.

Với một mức lương cao từ 16 – 18 triệu/ tháng sẽ là cơ hội tốt cho rất nhiều ứng cử viên sáng giá có bằng cấp và kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây dựng. Yêu cầu cụ thể của công việc là ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ phụ trách triển khai bản vẽ shopdrawing, tính toán và hoàn thiện các hồ sơ thanh toán của dự án, giám sát tổ đội của mình phụ trách thi công dự án, nghiệm thu công trình xây dựng với ban quản lý, vẽ bản vẽ hoàn công,…

1.4. Ngành điện - cơ khí

Dựa vào chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cụ thể là ngành công nghiệp điện tử, các công ty, doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đang gia tăng tuyển dụng các vị trí việc làm Thủ Đức liên quan đến điện, cơ khí. Bên cạnh đó, hầu hết các sản phẩm trong đời sống xã hội hiện nay thì điện là nhu cầu cần thiết không thể thiếu. Chính vì vậy, kỹ sư điện – cơ khí cũng là một ngành nghề hot và có lượng tuyển dụng cao tại Thủ Đức.

Mức lương cho vị trí này thường dao động ở mức 10 – 15 triệu/ tháng đối với những người có bằng cấp và kinh nghiệm. Ngược lại, với bạn sinh viên mới ra trường, người có ít năm kinh nghiệm, thu nhập có thể thấp hơn.

Bạn có thể ứng tuyển vào ngành điện - cơ khí nếu đã có sẵn kinh nghiệm chuyên môn

2. Tìm cơ hội việc làm Thủ Đức ở đâu?

Việc làm Thủ Đức không chỉ tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh như phân tích ở trên. Vì hiện nay với tiềm năng phát triển của mình, Thủ Đức là nơi mà người lao động hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cơ hội việc làm hấp dẫn nhất, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, có một điều đáng lo ngại là mọi người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đều đổ xô về Thủ Đức tìm việc đã dẫn đến sự cạnh tranh việc làm ngày một khốc liệt hơn.

Chính vì lý do này, bạn nên lựa chọn trang web tìm kiếm việc làm nhanh nhất hiện nay - job3s để cùng hỗ trợ đắc lực cho bạn trên con đường lập nghiệp.

2.1. Những ưu điểm nổi bật khi tra cứu việc làm trên job3s

Tìm việc làm Thủ Đức đã trở nên đơn giản hơn khi có job3s luôn đồng hành cùng với bạn. Một công việc với mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt là mục tiêu mà rất nhiều người lao động hướng tới. Dưới đây là những ưu điểm tuyệt vời của job3s so với các trang web tìm kiếm việc làm Thủ Đức hiện tại:

Tin tức tuyển dụng tại Thủ Đức được cập nhật hàng ngày, hàng giờ nên bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất cứ thông tin nào của các công ty, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng,…

Việc tra cứu việc làm trên job3s là hoàn toàn miễn phí . Điều này có nghĩa là bạn sẽ không mất một đồng nào cho hành trình tìm kiếm công việc của mình.

Job3s ứng dụng công nghệ Al thông minh hàng đầu thế giới, giúp kết nối hai chiều tự động giữa ứng viên và nhà tuyển dụng nhanh nhất, chỉ trong vòng 3 giây.

Trên website của job3s còn có vô vàn các mẫu CV ấn tượng, đầy đủ các ngành nghề để bạn có thể thỏa sức sáng tạo và tìm kiếm một công việc phù hợp nhất.

2.2. Hướng dẫn các bước cơ bản tra cứu việc làm tại job3s

Nếu như bạn đang băn khoăn không biết sử dụng job3s để tìm kiếm việc làm như thế nào thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu việc làm nhanh, chính xác nhất dưới đây nhé!

Bước 1: Thông qua link dẫn https://job3s.ai/ để truy cập vào website của Job3s.

Thông qua link dẫn để truy cập vào website của Job3s. Bước 2: Tiến hành chọn mục Việc làm, sau đó ấn tiếp tục ấn chọn Tìm việc làm.

Tiến hành chọn mục Việc làm, sau đó ấn tiếp tục ấn chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc theo đúng năng lực và mong muốn của mình. Lưu ý:

+ Mục Vị trí tuyển dụng: Bạn gõ tên công việc muốn tìm kiếm, chẳng hạn “nhân viên bán hàng”, “nhân viên bảo vệ”,…

+ Mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Thành phố Thủ Đức nên chọn địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục kinh nghiệm: Lựa chọn kinh nghiệm của bản thân theo khoảng thời gian mà website đã đưa ra.

+ Mục mức lương: Bạn có thể chọn một mức lương tối thiểu và tối đa, ví dụ từ 5 triệu – 10 triệu. Hoặc chọn số tiền có sẵn mà hệ thống đã đưa ra.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin thiết yếu, ấn chọn ô Tìm kiếm. Rất nhanh, trang web sẽ đưa ra kết quả phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.

Tìm việc làm Thủ Đức dễ dàng, nhanh chóng với job3s

3. Một số công ty thường xuyên tuyển dụng việc làm Thủ Đức chế độ phúc lợi tốt

Ngoài các công việc ở trên, hệ sinh thái việc làm Thủ Đức còn vô cùng phong phú, đa dạng khi nơi đây cũng tập trung nhiều công ty lớn, có tiếng. Các công ty này đang trên đà mở rộng, phát triển nên cũng thường xuyên tuyển dụng nhiều vị trí với chế độ đãi ngộ tốt. Có thể kể đến như:

3.1. Công ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Phú Gia Hòa

Có địa chỉ tại số 10/2/2 Đường số 7 , Khu phố 2, Phường Tam Bình, Thành Phố Thủ Đức, công ty này có tiếng chuyên về các lĩnh vực tư vấn thiết kế dự án trọn gói, thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình cao tầng, resort, khách sạn từ khâu ngoại thất đến nội thất,… Nhằm phục vụ cho sự phát triển của mình, công ty thường xuyên tuyển dụng các vị trí then chốt như:

Trợ lý cho Giám đốc

Nhân viên kế toán chung, nhân viên kế toán nội bộ

Chuyên viên pháp lý về dự án, đất đai,…

3.2. Công ty TNHH Sài Gòn Precision

Tại Thủ Đức, đây là công ty có quy mô lớn với số lượng công nhân viên lớn tới hơn 5000 người. Công ty TNHH Sài Gòn Precision có 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Misumi (Misumi Group Inc), có trụ sở tại Đường 2, KCX-Sai Gon, Linh Trung 1, Thủ Đức, Thành Phố Thủ Đức. Sản phẩm của công ty là linh kiện cơ khí chính xác được dùng cho các máy công nghệ cao, các thiết bị đo đạc chính xác, các ngành công nghiệp sản xuất,… Các vị trí tuyển dụng của công ty hiện nay rất nhiều như:

Tổ trưởng Thuế

Tổ trưởng IT

Kỹ sư cải tiến nhà máy số 4

Kỹ sư thiết kế cơ khí nhà máy số 3,…

3.3. Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

Trực thuộc tập đoàn hàng đầu quốc tế BJC/TCC Thái Lan, MM Mega Việt Nam là chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản sạch như rau củ, trái cây tươi, thủy hải sản, bánh kẹo, sữa,… với chuỗi quy trình khép kín từ trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch cho đến vận chuyển. Ngoài ra, MM Mega Market Việt Nam cũng cung cấp các thiết bị văn phòng, thiết bị điện – điện tử, vật dụng gia đình, mỹ phẩm, may mặc,… Hiện nay, với quy mô của mình, MM Mega Market Việt Nam đang tuyển dụng nhiều vị trí như:

Tài xế lái xe tải

Nhân viên kinh doanh

Giám sát bếp bánh

Quản lý cửa hàng tiện lợi B’s Mart

Nhân viên IT và dữ liệu trung tâm,…

Tại siêu thị đang tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau từ yêu cầu có kinh nghiệm đến không yêu cầu bằng cấp

Có thể nói, việc làm Thủ Đức vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Hy vọng, với những thông tin trong bài viết này cũng như sự hỗ trợ đắc lực của trang web tìm kiếm việc làm nhanh nhất job3s sẽ giúp bạn có được công việc phù hợp với mức lương cao.

