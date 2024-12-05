1. Nhu cầu tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử hiện nay

Vận hành sàn thương mại điện tử (TMĐT) là các hoạt động quản lý và duy trì hiệu quả các gian hàng trực tuyến hoặc nền tảng TMĐT. Công việc này đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng trên sàn được tối ưu hóa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh thông qua các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo hoặc các trang web bán hàng độc lập.

Trong 4 năm trở lại đây, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng trưởng liên tục với tốc độ tăng trưởng trung bình 16 - 30% mỗi năm, tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Ngoài ra, TMĐT tại Việt Nam dự kiến đạt quy mô hơn 45 tỷ USD vào năm 2025.

Tổng giá trị giao dịch (GMV) trên các sàn TMĐT tiếp tục nhảy vọt với các ngành hàng như thời trang, sắc đẹp, nhà cửa, đời sống và công nghệ chiếm lĩnh thị trường. Ngành hàng sức khỏe và thực phẩm chức năng cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 17.88% trong nửa đầu năm 2024​.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử hiện nay rất cao

Với sự bùng nổ của ngành TMĐT, nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử ngày càng nhiều. Đây là một nghề nghiệp tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh số hóa toàn cầu. Người làm công việc này không chỉ cần nắm rõ kỹ thuật mà còn cần tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu để đáp ứng thị trường đang phát triển nhanh chóng.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử

Theo thống kê mức lương dao động hiện nay, mức thu nhập bình quân việc làm vận hành sàn thương mại điện tử dao động trong khoảng 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng. Nguồn thu nhập này có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn và quy mô doanh nghiệp​. Dưới đây là mức lương cụ thể của từng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử:

Mức lương dao động theo cấp bậc:

Việc làm vận hành sàn thương mại điện tử Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên vận hành sàn thương mại điện tử 8.000.000 – 12.000.000 Chuyên viên vận hành sàn thương mại điện tử 15.000.000 – 20.000.000 Trưởng nhóm vận hành sàn thương mại điện tử 20.000.000 – 30.000.000

Mức lương dao động theo tính chất công việc:

Việc làm vận hành sàn thương mại điện tử Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kho-đóng gói sàn TMĐT 7.000.000 – 10.000.000 Hỗ trợ dịch vụ sàn TMĐT 8.000.000 – 10.000.000 Trợ lý Livestream vận hành sàn TMĐT 10.000.000 – 12.000.000 Seller trên sàn TMĐT 12.000.000 – 15.000.000

3. Các sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay

Hiện nay, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt, bao gồm Shopee, Tiki, Sendo, Lazada, TikTok Shop.

Sàn thương mại điện tử hiện nay phổ biến là Shopee, Tiki, Sendo, Lazada, TikTok Shop

Các sàn thương mại Quy mô hoạt động Đặc điểm Lượt truy cập Shopee Shopee có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á và đang mở rộng mạnh mẽ tại Việt Nam với hàng triệu sản phẩm thuộc đủ mọi ngành hàng. Shopee nổi bật nhờ giao diện dễ sử dụng và hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đây là sàn TMĐT dẫn đầu tại Việt Nam, nổi bật với nhiều chiến dịch marketing và livestream bán hàng. Shopee đạt hơn 72 triệu lượt truy cập mỗi tháng, giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam. Tiki TP.HCM, Tiki hoạt động chủ yếu tại các thành phố lớn trên toàn quốc bao gồm Hà Nội Đà Nẵng , Hải Phòng, Cần Thơ , Bình Dương… Tiki bắt đầu từ mô hình bán sách và sau đó mở rộng ra các ngành hàng khác. Nó được ưa chuộng nhờ dịch vụ giao hàng nhanh và chăm sóc khách hàng tốt. Tiki duy trì khoảng 20 triệu lượt truy cập hàng tháng và phát triển mạnh ở thị trường nội địa​. Sendo Sendo, được phát triển bởi FPT, chủ yếu phục vụ người dùng tại các khu vực ngoài TP.HCM và Hà Nội, giúp tiếp cận khách hàng vùng sâu, vùng xa. Mặc dù không lớn như Shopee hay Lazada, Sendo vẫn giữ vững thị trường ngách và phát triển mạnh mẽ ở phân khúc tiêu dùng bình dân. Sendo có khoảng 12 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Lazada Lazada hoạt động tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và cung cấp nhiều dịch vụ như LazMall, giúp người dùng mua sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu uy tín. Lazada là một trong những sàn TMĐT lâu đời tại Việt Nam, thuộc tập đoàn Alibaba. Nó được biết đến với các sản phẩm chính hãng, đặc biệt trong ngành điện tử và tiêu dùng. Lazada thu hút khoảng 30 triệu lượt truy cập hàng tháng, đứng thứ hai về mức độ phổ biến. TikTok Shop TikTok Shop đang mở rộng và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, với các chiến dịch khuyến mãi đặc biệt và sự kiện độc quyền. TikTok Shop kết hợp giữa việc sáng tạo nội dung và bán hàng trực tuyến thông qua các video ngắn và livestream. Đây là một phần của nền tảng TikTok, nơi người bán có thể quảng bá và bán sản phẩm trực tiếp cho người dùng thông qua các video sáng tạo. TikTok hiện có hàng triệu lượt truy cập tại Việt Nam, với người dùng không chỉ xem video mà còn tham gia vào các hoạt động mua sắm trực tiếp trên TikTok Shop.

4. Mô tả chi tiết công việc nhân viên vận hành sàn TMĐT

Nhân viên vận hành sàn TMĐT đóng vai trò quản lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trên các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, Amazon... Công việc này yêu cầu sự kết hợp giữa kỹ năng kỹ thuật, sáng tạo nội dung và khả năng phân tích dữ liệu.

Nhân viên vận hành sàn TMĐT cần yêu cầu phải xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng

Quản lý gian hàng

Tạo danh sách sản phẩm với mô tả chi tiết, hình ảnh chất lượng và từ khóa phù hợp để tăng khả năng tìm kiếm.

Cập nhật giá, số lượng tồn kho, và chính sách bán hàng.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ của nền tảng để cải thiện xếp hạng và khả năng hiển thị sản phẩm.

Phân tích xu hướng, điều chỉnh danh mục sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Xử lý đơn hàng

Kiểm tra trạng thái đơn hàng, liên lạc với đối tác vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

Quản lý đổi trả, bảo hành, và các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

Đồng bộ thông tin với kho hàng, tránh tình trạng hết hàng hoặc giao hàng sai.

Hỗ trợ khách hàng

Giải đáp các thắc mắc từ khách hàng qua hệ thống chat hoặc hotline của sàn TMĐT.

Xử lý các phản hồi, đánh giá không tích cực, và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Quản lý chiến dịch marketing và khuyến mãi

Đăng ký tham gia các chiến dịch khuyến mãi của sàn TMĐT.

Theo dõi hiệu quả các chương trình, đưa ra đề xuất cải thiện.

Tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trả phí (PPC) để tăng doanh số.

Đo lường hiệu quả chiến dịch qua các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu.

Báo cáo và phân tích

Phân tích doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số quan trọng để đưa ra kế hoạch cải thiện.

Theo dõi dữ liệu bán hàng, hiệu suất sản phẩm để xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài.

Yêu cầu đối với vị trí này

Yêu cầu đối với việc làm vận hành sàn thương mại điện tử cần phải có kinh nghiệm vận hành gian hàng trên các nền tảng TMĐT, am hiểu về SEO, chạy quảng cáo online và chiến lược tiếp thị.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Sử dụng thành thạo các công cụ TMĐT và phần mềm hỗ trợ.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý thời gian tốt.

Khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề hiệu quả.

5. Hình thức tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử

Hình thức tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử hiện nay rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và ứng viên trong lĩnh vực số hóa kinh doanh.

Hình thức tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử rất đa dạng

5.1. Tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử full-time

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự vận hành sàn thương mại điện tử full-time khá lớn. Nhân viên ở đây cần làm việc theo giờ hành chính, thường từ 8:00 đến 17:00 hoặc 9:00 đến 18:00, tùy theo chính sách của từng công ty. Một số doanh nghiệp có thể yêu cầu làm việc ngoài giờ trong các dịp cao điểm như khuyến mãi hoặc lễ hội mua sắm.

5.2. Tuyển vận hành sàn thương mại điện tử online

Vận hành sàn thương mại điện tử online là hình thức làm việc linh hoạt, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ qua môi trường internet mà không cần có mặt tại văn phòng. Nhân viên thường thực hiện các nhiệm vụ như quản lý gian hàng trực tuyến, đăng tải và cập nhật sản phẩm, tối ưu hóa nội dung mô tả, quản lý các chương trình khuyến mãi, theo dõi tình trạng đơn hàng. Ngoài ra, nhân viên cũng phải phân tích dữ liệu bán hàng, tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo, kịp thời giải đáp thắc mắc từ khách hàng thông qua các kênh liên lạc trực tuyến. Hình thức online đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các cá nhân kinh doanh trên các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki.

6. Khu vực tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử nhiều nhất

Các khu vực tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử nhiều nhất tập trung vào các thành phố lớn, nơi có nền kinh tế phát triển và nhu cầu thương mại điện tử tăng cao.

Khu vực tuyển dụng vận hành sàn TMĐT tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn

6.1. Tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử TP.HCM

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử tại TP.HCM lớn do sự chuyển đổi số mạnh mẽ và xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, TP.HCM với cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào, cùng với mức sống cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, từ đó đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân viên vận hành.

Với mức lương dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, thường tập trung chủ yếu ở quận 10, quận 7, Bình Tân, ứng viên cần phải có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực TMĐT, am hiểu quy trình vận hành trên các sàn TMĐT, kỹ năng tối ưu gian hàng, xử lý dữ liệu và giao tiếp tốt.

6.2. Tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành sàn thương mại điện tử tại Hà Nội khá sôi động, chủ yếu xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này, sự chuyển đổi số và thói quen tiêu dùng thay đổi của người dân, cùng với sự hiện diện của nhiều công ty lớn trong ngành thương mại điện tử tại khu vực.

Các lĩnh vực chính cần nhân sự bao gồm quản lý gian hàng, tối ưu hóa vận hành, xử lý đơn hàng và chiến lược marketing trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Mức lương việc làm vận hành sàn thương mại điện tử nơi đây dao động từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào năng lực và kinh nghiệm mỗi ứng viên, thường tập trung ở Quận Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm,...

6.3. Tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành sàn thương mại điện tử ngày càng tăng, phù hợp với xu hướng phát triển của các nền tảng trực tuyến. Do các doanh nghiệp địa phương và quốc tế mở rộng thị trường, cùng sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT tại Việt Nam, nên đã tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt cho người trẻ đam mê lĩnh vực số hóa và kinh doanh trực tuyến.

Với mức lương dao động từ 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, ứng viên cần phải tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng liên quan đến Marketing, TMĐT hoặc công nghệ thông tin, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành TMĐT và ưu tiên biết tiếng anh. Các khu vực tuyển dụng nhân viên vận hành sàn thương mại điện tử nhiều nhất chủ yếu tập trung tại Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê,...

6.4. Tuyển dụng vận hành sàn thương mại điện tử Hải Phòng

Là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng ở miền Bắc Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành sàn thương mại điện tử tại Hải Phòng đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển kinh tế địa phương, sự mở rộng của ngành TMĐT và đầu tư từ các tập đoàn lớn. Với mức lương việc làm vận hành sàn thương mại điện tử nơi đây dao động từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào năng lực và kinh nghiệm mỗi ứng viên, thường tập trung ở Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân,...

7. Quy chế vận hành sàn thương mại điện tử

Quy chế vận hành sàn thương mại điện tử là bộ quy định chính thức được xây dựng để quản lý hoạt động của các sàn giao dịch TMĐT, đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các bên tham gia trên sàn. Nội dung này thường được quy định dựa trên Luật Giao dịch Điện tử và các văn bản pháp luật liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Người bán: Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ về hàng hóa/dịch vụ, tuân thủ các quy định về chất lượng, xuất xứ và giá cả.

Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ về hàng hóa/dịch vụ, tuân thủ các quy định về chất lượng, xuất xứ và giá cả. Người mua: Chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân cung cấp và việc sử dụng dịch vụ trên sàn.

Chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân cung cấp và việc sử dụng dịch vụ trên sàn. Sàn TMĐT: Đóng vai trò trung gian, đảm bảo an toàn dữ liệu, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm từ các bên.

Quản lý thông tin trên sàn

Đảm bảo thông tin đăng tải như giá cả, mô tả sản phẩm/dịch vụ phải rõ ràng, minh bạch và không vi phạm quy định pháp luật.

Kiểm duyệt các nội dung quảng cáo, hình ảnh, và bài viết do người bán cung cấp.

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Các sàn TMĐT phải có quy định cụ thể về việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ người mua hoặc người bán.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên thông qua các hình thức xử lý như hoàn tiền, đổi trả, hoặc các biện pháp pháp lý khác.

Quản lý giao dịch và thanh toán: Cung cấp hệ thống thanh toán an toàn, lưu giữ lịch sử giao dịch để làm cơ sở giải quyết tranh chấp nếu có.

Bảo vệ thông tin người tiêu dùng: Quy định về thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng phải tuân thủ Luật An toàn Thông tin Mạng.

Quản lý nội dung bị cấm: Không cho phép buôn bán hàng hóa/dịch vụ vi phạm pháp luật như hàng giả, hàng nhái, vũ khí, chất cấm.

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng với việc làm vận hành sàn TMĐT

Công việc làm vận hành sàn thương mại điện tử đòi hỏi ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí chuyên môn và kỹ năng phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của ngành TMĐT.

Nhà tuyển dụng yêu cầu khắt khe về trình độ và kinh nghiệm của mỗi ứng viên

Yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm

Hiểu biết về nền tảng TMĐT: Thành thạo trong việc vận hành các sàn TMĐT phổ biến như Shopee, Lazada, Tiki, hoặc Amazon.

Thành thạo trong việc vận hành các sàn TMĐT phổ biến như Shopee, Lazada, Tiki, hoặc Amazon. Kinh nghiệm quản lý gian hàng: Có kinh nghiệm tối ưu hóa gian hàng, xử lý đơn hàng, quản lý kho, và kiểm soát tồn kho.

Có kinh nghiệm tối ưu hóa gian hàng, xử lý đơn hàng, quản lý kho, và kiểm soát tồn kho. Kiến thức marketing: Nắm bắt các công cụ và chiến lược tiếp thị trên sàn TMĐT như chạy quảng cáo (Sponsored Ads), chương trình khuyến mãi, và SEO trên sàn.

Kỹ năng chuyên môn

Phân tích dữ liệu: Sử dụng các báo cáo từ sàn TMĐT để phân tích hiệu quả bán hàng, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh chiến lược.

Sử dụng các báo cáo từ sàn TMĐT để phân tích hiệu quả bán hàng, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh chiến lược. Kỹ năng tối ưu hóa: Tối ưu hóa sản phẩm thông qua hình ảnh, mô tả, tiêu đề, và từ khóa để cải thiện khả năng hiển thị.

Tối ưu hóa sản phẩm thông qua hình ảnh, mô tả, tiêu đề, và từ khóa để cải thiện khả năng hiển thị. Chạy chiến dịch quảng cáo: Triển khai các chương trình quảng cáo trên sàn để tăng doanh thu và lượt truy cập.

Yêu cầu về kỹ năng mềm

Quản lý thời gian: Đảm bảo xử lý đơn hàng, quản lý chương trình khuyến mãi và giải quyết vấn đề kịp thời.

Đảm bảo xử lý đơn hàng, quản lý chương trình khuyến mãi và giải quyết vấn đề kịp thời. Kỹ năng giao tiếp: Làm việc với các bộ phận khác như kho vận, tiếp thị, và hỗ trợ khách hàng.

Làm việc với các bộ phận khác như kho vận, tiếp thị, và hỗ trợ khách hàng. Giải quyết vấn đề: Khả năng xử lý các vấn đề phát sinh như đổi trả, phản hồi khách hàng, hoặc lỗi hệ thống trên sàn.

Công cụ và phần mềm

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như Excel, phần mềm quản lý bán hàng (ERP), và công cụ theo dõi hiệu suất.

Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng chạy quảng cáo như Google Ads hoặc Facebook Ads là một lợi thế.

Tố chất và thái độ

Tỉ mỉ và chi tiết: Quản lý thông tin sản phẩm, số lượng hàng tồn kho và dữ liệu tài chính.

Quản lý thông tin sản phẩm, số lượng hàng tồn kho và dữ liệu tài chính. Chịu được áp lực cao: Đặc biệt trong các đợt khuyến mãi lớn hoặc mùa cao điểm.

Đặc biệt trong các đợt khuyến mãi lớn hoặc mùa cao điểm. Thích ứng nhanh: Khả năng làm quen với các xu hướng mới và thay đổi trong chính sách của sàn TMĐT.

Yêu cầu bổ sung

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc marketing là một lợi thế.

Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc marketing là một lợi thế. Ngoại ngữ: Với các sàn quốc tế như Amazon hoặc eBay, yêu cầu tiếng Anh tốt để giao tiếp và vận hành.

Với các sàn quốc tế như Amazon hoặc eBay, yêu cầu tiếng Anh tốt để giao tiếp và vận hành. Chứng chỉ liên quan: Các chứng chỉ về marketing số hoặc quản lý TMĐT sẽ giúp ứng viên nổi bật hơn.

Việc làm vận hành sàn thương mại điện tử đang trở thành một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh ngành này bùng nổ tại Việt Nam. Các vị trí như nhân viên vận hành, chuyên viên và trưởng nhóm vận hành sàn TMĐT đang được nhiều công ty tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, với mức lương ổn định. Nếu bạn quan tâm đến ngành thương mại điện tử, đây là một cơ hội nghề nghiệp đầy tiềm năng. Tìm hiểu và tham gia vào công việc làm vận hành sàn thương mại điện tử sẽ không chỉ giúp bạn nắm bắt xu hướng công nghệ hiện đại mà còn mở ra cơ hội thăng tiến trong ngành công nghiệp đang rất phát triển này.