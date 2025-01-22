Viên chức là gì? Cách tính lương viên chức từ 1/7 có gì mới?

Viên chức là gì? Cách tính lương viên chức từ 1/7 có gì mới?
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Khái niệm viên chức là gì không còn quá xa lạ với nhiều người, họ là những người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động, lương được chi trả từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là vị trí mà nhiều người mong muốn được làm, vậy điều kiện để trở thành viên chức là gì?
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Viên chức là gì?
  4. 2. Phân loại viên chức
  6. 3. Điều kiện để trở thành viên chức
  8. 4. Cách tính lương của viên chức
    1. 4.1. Trước cải cách tiền lương (trước ngày 1/7/2024)
    2. 4.2. Sau cải cách tiền lương (kể từ 1/7/2024)
  10. 5. Sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì?
  12. 6. Viên chức có thể trở thành công chức hay không?

1. Viên chức là gì?

Khái niệm viên chức là gì được giải thích trong Điều 2 Luật Viên chức 2010 như sau:

Viên chức là công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển dụng, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, được trả lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật.

Không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm viên chức là gì
Không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm viên chức là gì

Khái niệm trên vô cùng ngắn gọn nhưng muốn hiểu cặn kẽ cần làm rõ một số thuật ngữ như:

Đơn vị sự nghiệp công lập: Được hiểu là tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị. Đơn vị sự nghiệp công lập được coi là pháp nhân và thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ công, phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay gồm 2 loại tổ chức là:

  • Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Ví dụ: Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

  • Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ. Ví dụ: Bệnh viện Quân y 198.

Hợp đồng làm việc: Là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức hoặc người được tuyển dụng vào vị trí viên chức, nội dung của hợp đồng đề cập đến các nội dung như việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nhìn vào quy định trên nhiều người sẽ nghĩ hợp đồng làm việc tương tự hợp đồng lao động. Tuy nhiên dù có 1 số nội dung tương tự nhau nhưng đây là 2 loại hợp đồng hoàn toàn khác nhau.

Như vậy có thể hiểu viên chức là người đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phân loại viên chức

Hiện nay có 2 hình thức để phân loại viên chức, cụ thể:

Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, bao gồm:

  • Viên chức quản lý

  • Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Phân loại theo trình độ đào tạo:

  • Viên chức có trình độ tiến sĩ

  • Viên chức có trình độ thạc sĩ

  • Viên chức có trình độ đại học

  • Viên chức có trình độ cao đẳng

  • Viên chức có trình độ trung cấp

Mỗi loại viên chức sẽ có chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi khác nhau. Ngoài ra theo mức độ công việc, nhiệm vụ, trong cùng một lĩnh vực, viên chức còn được xếp hạng từ cao xuống thấp gồm hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và hạng V.

Viên chức được phân loại chủ yếu dựa trên trình độ chuyên môn và bằng cấp
Viên chức được phân loại chủ yếu dựa trên trình độ chuyên môn và bằng cấp

3. Điều kiện để trở thành viên chức

Có hai hình thức để trở thành viên chức, đó là thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Hàng năm, dựa trên nhu cầu thực tế của từng đơn vị sự nghiệp công lập, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra tiêu chí dựa trên vị trí việc làm, nhu cầu về số lượng, tiêu chuẩn chức danh cũng như quỹ tiền lương.

Không phải ai cũng có thể trở thành viên chức, để có thể đăng ký dự tuyển, trước tiên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên. Riêng đối với 1 số lĩnh vực đặc thù như văn hóa, nghệ thuật, thể dục hay thể thao có thể dưới 18 tuổi nhưng bắt buộc phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

  • Đã làm đơn đăng ký dự tuyển.

  • Lý lịch rõ ràng.

  • Có trình độ, văn bằng, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ đào tạo hoặc năng lực phù hợp với điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm.

  • Có sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ và công việc.

  • Đáp ứng các yêu cầu riêng biệt cho từng vị trí, được quy định rõ trong thông báo tuyển dụng.

  • Không thuộc đối tượng không được dự tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức 2010.

Biết được điều kiện để trở thành viên chức là gì sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt cho việc dự tuyển
Biết được điều kiện để trở thành viên chức là gì sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt cho việc dự tuyển

4. Cách tính lương của viên chức

Mức lương của viên chức vốn là nội dung được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là khi có thông tin về cải cách tiền lương từ tháng 7/2024. Vậy mức lương của viên chức được tính như thế nào?

4.1. Trước cải cách tiền lương (trước ngày 1/7/2024)

Giai đoạn trước ngày 1/7/2024, mức lương của viên chức vẫn được tính dựa trên hệ số lương và lương cơ sở, theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Công thức xác định như sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

  • Lương cơ sở là mức lương được sử dụng làm căn cứ để tính lương cho người lao động, Mức lương này sẽ được Chính phủ ban hành và điều chỉnh theo từng năm cho phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở vẫn là 1.800.000 đồng/tháng.

  • Hệ số lương là hệ số được sử dụng trong tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, hệ số này thể hiện sự chênh lệch giữa các vị trí, cấp bậc dựa trên bằng cấp và trình độ.

4.2. Sau cải cách tiền lương (kể từ 1/7/2024)

Nghị quyết 27-NQ/TW đã đưa ra một loạt nội dung mới về cải cách tiền lương, trong đó có việc xác định lại cơ cấu tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương mới sẽ được xác định dựa trên công thức sau:

Lương của viên chức = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương)

Ngoài ra cơ cấu tiền lương cũng có thêm tiền thưởng, chiếm khoảng 10% quỹ lương của năm và không bao gồm phụ cấp. Mức lương sau điều chỉnh cải cách tiền lương của viên chức nói riêng và cán bộ, công chức nói chung không được thấp hơn mức lương hiện đang hưởng.

Điều này vừa giúp đồng bộ cơ chế về tiền lương vừa góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho viên chức, cũng như cán bộ, công chức.

Sau 1/7/2024, cơ cấu tiền lương của viên chức có nhiều thay đổi
Sau 1/7/2024, cơ cấu tiền lương của viên chức có nhiều thay đổi

5. Sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì?

Khái niệm viên chức và công chức thường đi liền với nhau. Vậy sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì?

Tiêu chí

Viên chức

Công chức

Khái niệm

Là công dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc.

Là công dân Việt Nam làm việc tại cơ quan Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nơi làm việc

Đơn vị sự nghiệp công lập

- Cơ quan Nhà nước, của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương.

- Cơ quan của Quân đội.

- Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và thi tuyển dựa vào vị trí việc làm.

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, sau đó được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh thuộc biên chế

Biên chế

Viên chức từ sau ngày 1/7/2020 không còn là biên chế suốt đời (trừ 1 số trường hợp theo quy định của pháp luật).

Trong biên chế

Thời gian tập sự

- Với vị trí yêu cầu trình độ đào tạo đại học: 12 tháng, riêng bác sĩ 9 tháng.

- Với vị trí yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng: 9 tháng.

- Với vị trí yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp: 6 tháng

- Với công chức loại C: 12 tháng

- Với công chức loại D: 6 tháng

Hợp đồng làm việc

Không làm việc theo hợp đồng

Tiền lương

Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngân sách Nhà nước

Bảo hiểm thất nghiệp

Phải đóng

Không phải đóng

Hình thức kỷ luật

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Cách chức

- Buộc thôi việc

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Hạ bậc lương

- Giáng chức

- Cách chức

- Buộc thôi việc

Ví dụ

- Giảng viên trường Đại học

- Bác sĩ bệnh viện Quân đội 198

- Kiểm sát viên

- Thẩm phán

- Chánh án

- Chủ tịch UBND huyện
Không phải ai cũng biết sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì
Không phải ai cũng biết sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì

6. Viên chức có thể trở thành công chức hay không?

Biết được sự khác nhau giữa công chức và viên chức là gì bạn sẽ hiểu vì sao rất nhiều người muốn phấn đấu để trở thành công chức, bởi vị trí này có rất nhiều điều kiện để thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Vậy từ viên chức có thể trở thành công chức hay không? Đáp án là Có.

Khoản 3 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) đã quy định rõ ngoài hình thức thi tuyển và xét tuyển, viên chức nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm có thể được tiếp nhận để trở thành công chức.

Các điều kiện đó bao gồm:

  • Không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện quy định liên quan đến kỷ luật.

  • Thời hạn công tác từ đủ 5 năm trở lên kể từ thời điểm tuyển dụng (không tính thời gian tập sự).

  • Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công chức cần tuyển dụng.

Như vậy nếu đáp ứng các điều kiện trên, viên chức có thể được tiếp nhận làm công chức.

Viên chức hoàn toàn có thể trở thành công chức nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định
Viên chức hoàn toàn có thể trở thành công chức nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định

Ngoài ra để có thể được luân chuyển, bạn cần làm hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức bao gồm những loại giấy tờ sau:

  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác, được lập chậm nhất 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ.

  • Bản sao các loại giấy tờ gồm văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tuyển dụng.

  • Giấy chứng nhận sức khỏe.

  • Bản tự đánh giá, nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ cũng như năng lực chuyên môn trong quá trình công tác, đã được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công tác xác nhận.

  • Ngoài ra trong trường hợp viên chức đề nghị tiếp nhận đã có bằng chuẩn đầu ra về tin học hoặc ngoại ngữ, thuộc trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học thì không cần nộp 2 loại chứng chỉ này.

Hiểu được viên chức là gì sẽ giúp bạn có thêm 1 lựa chọn để cân nhắc cho nghề nghiệp và tương lai của mình. Viên chức là vị trí phù hợp với những người có năng lực, đồng thời mong muốn có sự ổn định trong công việc.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »