Viết CV In ấn - Xuất bản như thế nào cho đúng chuẩn?

1. CV In ấn - Xuất bản có vai trò gì khi ứng tuyển?

CV xin việc là công cụ để mỗi ứng viên quảng bá thương hiệu cá nhân trước nhà tuyển dụng. Vậy CV In ấn - Xuất bản có vai trò gì khi ứng tuyển?

1.1. Đối với ứng viên

CV In ấn - Xuất bản là một trong những giấy tờ quan trọng giúp ứng viên ứng tuyển thành công vào vị trí công việc mong muốn trong ngành nghề này. CV sẽ thể hiện khái quát và đầy đủ các thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của ứng viên liên quan đến vị trí làm việc. Một bản CV In ấn - Xuất bản cẩn thận và chính xác là cách để ứng viên giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng, cũng như tạo ấn tượng nổi bật hơn so với các ứng viên khác.

CV In ấn - Xuất bản là công cụ để PR thương hiệu cá nhân trước nhà tuyển dụng

1.2. Đối với nhà tuyển dụng

Khi tuyển dụng bất kỳ vị trí công việc nào, nhà tuyển dụng sẽ nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển. Họ cần phải xem xét tất cả hồ sơ để lựa chọn ra ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thời gian và nguồn lực, những công ty này thường không thể tìm hiểu chi tiết về từng ứng viên.

Vì vậy, một bản CV In ấn - Xuất bản sẽ giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về ứng viên và lựa chọn ra ứng viên phù hợp nhanh chóng hơn. Việc này vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình sàng lọc và đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

2. Cách viết CV In ấn - Xuất bản đúng chuẩn và chất lượng

Làm sao để viết CV In ấn - Xuất bản đúng chuẩn nhất để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng? Đừng bỏ qua những thông tin hữu ích dưới đây:

2.1. Thông tin cá nhân

Phần thông tin cá nhân cần bao gồm đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email. Các thông tin này sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ dàng liên hệ với ứng viên khi đạt yêu cầu.

Lưu ý: Điền địa chỉ email dùng thường xuyên; chèn ảnh đại diện phù hợp với vị trí công việc ứng tuyển, nhìn thấy khuôn mặt trực diện.

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Phần mục tiêu nghề nghiệp sẽ nêu rõ định hướng, mong muốn của ứng viên trên con đường phát triển sự nghiệp. Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao các ứng viên biết lên kế hoạch và có mục tiêu rõ ràng cho sự nghiệp của mình.

Mẹo viết mục tiêu nghề nghiệp chinh phục nhà tuyển dụng:

Đề cập đến vị trí công việc mong muốn ứng tuyển hoặc công ty ứng tuyển.

Có thể chia ra thành mục tiêu ngắn hạn như thành thạo chuyên môn công việc nào đó, hoặc mục tiêu dài hạn như cơ hội thăng tiến đến một vị trí cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như từ 3 - 5 năm.

Mục tiêu hướng đến lợi ích công ty như tăng doanh số, mở rộng tệp khách hàng.

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV cần nêu rõ định hướng, mong muốn của ứng viên trên con đường phát triển sự nghiệp

2.3. Trình độ học vấn

Nêu ngắn gọn về quá trình học tập của bạn bao gồm: Thời điểm nhập học, tốt nghiệp, tên trường, chuyên ngành và thông tin mô tả thêm như điểm trung bình (GPA).

Nên đưa vào CV In ấn - Xuất bản các đề án, nghiên cứu khoa học nếu có, ưu tiên các thành tích có nội dung liên quan đến vị trí ứng tuyển. Hay các khoá học nâng cao kỹ năng, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn. Không nên đưa quá trình học tập từ cấp 1, cấp 2, cấp 3.

2.4. Kinh nghiệm làm việc

Mô tả ngắn gọn về vị trí công việc, trách nhiệm chuyên môn, làm việc cho công ty nào với từng mốc thời gian cụ thể. Đồng thời, đưa ra thành tựu đã đạt được trong quá trình làm việc. Đây là phần quan trọng nhất trong bản CV xin việc, bởi qua phần này thể hiện rõ được bạn có khả năng như thế nào và phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không.

Mẹo viết kinh nghiệm làm việc trong CV In ấn - Xuất bản:

Liệt kê đầy đủ theo thứ tự thời gian, công việc làm gần đây nhất nêu trước các công việc trước đó.

Đưa ra minh chứng cụ thể, hoặc số liệu xác thực (ví dụ doanh thu tăng bao nhiêu %, đem về bao nhiêu khách hàng,...).

Chọn lọc các công việc ghi trong CV, nên có liên quan đến vị trí đang ứng tuyển.

2.5. Kỹ năng

Nhà tuyển dụng thường chú trọng xem xét và đánh giá các kỹ năng của ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không, hoặc thông qua các kỹ năng này để đánh giá trình độ và khả năng có đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không?

Mẹo viết phần kỹ năng trong CV In ấn - Xuất bản:

Nhờ những người có học vị hoặc cấp trên xác nhận thông tin giúp bạn.

Nêu đầy đủ thông tin người tham chiếu bao gồm: Họ tên, email, số điện thoại.

2.6. Hoạt động ngoại khoá

Nếu bạn là sinh viên mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm để viết CV In ấn - Xuất bản, thì mục hoạt động ngoại khoá càng quan trọng. Bởi điều này sẽ thể hiện sự năng động và tiềm năng của bạn như thế nào. Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao các ứng viên nhiệt tình, năng nổ và giàu lòng nhân ái.

Mẹo viết hoạt động ngoại khóa trong CV xin việc:

Liệt kê các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng đã tham gia.

Nêu rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động đó.

Nếu chưa có kinh nghiệm nên liệt kê các hoạt động, thiện nguyện mà bạn đã tham gia

3. Cách viết CV In ấn - Xuất bản cho sinh viên mới ra trường

Sinh viên mới ra trường có điểm yếu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, họ cũng có những ưu điểm riêng nếu biết cách đưa vào CV In ấn - Xuất bản, cụ thể như sau:

Hoạt động ngoại khoá : Nếu chưa có kinh nghiệm làm việc, bạn có thể nhấn mạnh vào phần hoạt động ngoại khoá để gây ấn tượng là một người nhiệt tình, năng động. Tuy nhiên, tránh tình trạng liệt kê lan man.

Sở thích: Thông qua phần sở thích, nhà tuyển dụng sẽ biết thêm về tính cách của ứng viên. Nếu bạn thể hiện được tính cách, thái độ của mình qua các sở thích phù hợp với vị trí ứng tuyển, thì đây sẽ là một điểm cộng đối với người chưa có kinh nghiệm làm việc.

4. Cách viết CV In ấn - Xuất bản cho người có kinh nghiệm

Đối với người đã có kinh nghiệm, việc viết CV In ấn - Xuất bản không còn quá khó khăn, nhưng làm thế nào để trở nên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng thì vẫn phải có bí quyết riêng.

4.1. Tạo ấn tượng từ các kỹ năng của bản thân

Người có kinh nghiệm thường đã thành thạo các kỹ năng cần thiết cho công việc. Bạn có đủ khả năng và hiểu biết để chọn lọc ra các kỹ năng cần thiết để đưa vào CV xin việc như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng mềm khác,...

Đối với người có kinh nghiệm, trong CV nên thể hiện bản thân bằng các kỹ năng nổi bật của mình

4.2. Thành tích đạt được trong quá trình làm việc

Thành tích đạt được trong công việc là một lợi thế của người đã có kinh nghiệm khi đưa vào CV xin việc. Tuy nhiên, chỉ nên đưa vào CV các thành tích nổi bật nhất để tránh CV dài dòng, thiếu trọng tâm. Ngoài ra, hãy ưu tiên các kỹ năng có liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển để nhà tuyển dụng cân nhắc hơn.

4.3. Mục tiêu nghề nghiệp

Cách viết CV In ấn - Xuất bản ấn tượng là nhấn mạnh vào mục tiêu nghề nghiệp, thể hiện rõ mong muốn và nguyện vọng của bản thân về công việc và môi trường làm việc trong tương lai. Do đó, bạn có thể trình bày mục tiêu ngắn hạn trong vòng 6 tháng đến 1 năm và mục tiêu dài hạn định hướng bản thân trong 3 - 5 năm tiếp theo đó.

5. Bí quyết để CV In ấn - Xuất bản chinh phục được nhà tuyển dụng

Để thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng, thì các ứng viên cần phải lưu ý các điểm sau đây khi viết CV xin việc:

5.1. Không có lỗi chính tả

Lỗi chính tả trong CV In ấn - Xuất bản sẽ kém chuyên nghiệp, thậm chí là thiếu tôn trọng. Bởi nhà tuyển dụng sẽ cho rằng bạn không cẩn thận và không xem trọng vị trí công việc đang ứng tuyển.

5.2. Tiêu đề và tên bản CV

Thiếu tiêu đề CV là một lỗi cơ bản mà nhiều ứng viên mắc phải khi viết CV xin việc. Phần tiêu đề không nên để quá dài nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các thông tin về họ tên ứng viên, vị trí ứng tuyển.

5.3. Câu từ khiêm tốn

CV xin việc là nơi thể hiện những điểm nổi bật của bản thân để thuyết phục nhà tuyển dụng, nhưng không ai lai ưa thích một người khoa trương, khoe mẽ. Do đó, hãy thể hiện thật khéo léo và khiêm tốn trong câu từ, tránh dùng những từ nói quá như “Tôi vô cùng tự tin vào khả năng của mình”.

Nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao CV sử dụng câu từ khiêm tốn, không quá khoa trương

5.4. Nội dung liên kết, có dẫn chứng

Tính liên kết trong CV In ấn - Xuất bản thể hiện ở việc tất cả các nội dung thông tin đều có liên quan đến vị trí công việc mà bạn ứng tuyển. Đồng thời, các thông tin đó cần có đầy đủ dẫn chứng, người tham chiếu để thuyết phục nhà tuyển dụng. Lưu ý là đừng bao giờ đưa những thông tin không chính xác vào CV xin việc bởi nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng phát hiện chỉ với một vài câu hỏi đơn giản.

6. Một số mẫu CV In ấn - Xuất bản đẹp 2024

Tham khảo một số mẫu CV In ấn - Xuất bản thu hút nhà tuyển dụng:

Mẫu số 1:

Mẫu 1

Mẫu số 2:

Mẫu 2

Mẫu số 3:

Mẫu 3

Mẫu số 4:

Mẫu 4

Mẫu số 5:

Mẫu 5

Mẫu số 6:

Mẫu 6

CV xin việc dùng để PR năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, giúp bạn chinh phục được nhà tuyển dụng. Do đó, hãy thật chỉn chu trong bước tạo CV, gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng ngay từ những bước đầu tiên. Hy vọng với hướng dẫn cách viết CV In ấn - Xuất bản ở trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm để chiếc CV của mình được hoàn chỉnh nhất.