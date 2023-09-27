100+ Mẫu CV xin việc Part Time cho sinh viên

100+ Mẫu CV xin việc Part Time cho sinh viên
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 27/09/2023
  2. 1. Mẫu CV xin việc part time cho sinh viên
  4. 2. Cách viết CV xin việc part time cho sinh viên
    1. 2.1. Thông tin cá nhân
    2. 2.2. Mục tiêu nghề nghiệp
    3. 2.3. Học vấn
    4. 2.4. Kinh nghiệm làm việc
    5. 2.5. Kỹ năng
    6. 2.6. Sở thích
    7. 2.7. Chứng chỉ giải thưởng
    8. 2.8. Hoạt động ngoại khóa
  6. 3. Lưu ý khi viết CV xin việc part time

Một job3s.ai/cv-xin-viec'>mẫu CV xin việc part time cho sinh viên ấn tượng với nhà tuyển dụng không đơn giản là làm nổi bật phần kinh nghiệm như các CV toàn thời gian. Vì hầu như kinh nghiệm làm việc của sinh viên còn ít hoặc thậm chí chưa có. Vậy chúng ta cần làm nổi bật những gì mình có, khả năng làm việc của mình bằng cách trình bày rõ các phần như kỹ năng, hoạt động ngoại khóa, giải thưởng,... Cụ thể làm ra sao, các bạn sinh viên hãy theo dõi bài viết của Job3s dưới đây để thực hành nhé!

1. Mẫu CV xin việc part time cho sinh viên

Gợi ý download mẫu CV xin việc part time được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Với những bạn thích thiết kế cầu kỳ, ấn tượng và đẹp mắt. Phần bố cục được phân bổ từng mục cụ thể, logics, trình tự thông tin được sắp xếp hợp lý. Cách phối màu sắc cho CV khá nhẹ nhàng, sử dụng các ký hiệu để rút gọn thông tin.

CV kế toán part time dành cho sinh viên
CV kế toán part time dành cho sinh viên (Nguồn: Internet)

cách viết cv xin việc part time
Mẫu CV xin việc part time cho sinh viên đơn giản (Nguồn: Internet)
mẫu cv xin việc part time cho sinh viên
Mẫu CV xin việc đơn giản cho sinh viên (Nguồn: Internet)

CV xin việc part time tiếng Anh
Mẫu CV xin việc part time tiếng Anh (Nguồn: Internet)

2. Cách viết CV xin việc part time cho sinh viên

So với các mẫu CV trên thị trường hiện nay, mẫu CV xin việc part time cho sinh viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết như:

2.1. Thông tin cá nhân

Cho dù bạn thiết kế CV nhằm mục đích xin việc full time hay part time, phần thông tin cá nhân phải thật đầy đủ về họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email, năm sinh. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân là phần mang tính nghiêm túc, chính xác. Vậy nên, khi viết CV part time cho sinh viên phải đảm bảo đúng ngữ pháp.

Thông tin cá nhân trong CV
Cách viết thông tin cá nhân chuẩn trong CV xin việc cho sinh viên (Nguồn: Internet)

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Ở phần mục tiêu nghề nghiệp của CV, bạn không cần đề cập quá nhiều định hướng tương lai. Bởi nhà tuyển dụng không yêu cầu việc gắn bó lâu dài đối với những bạn sinh viên part time.

Chính vì vậy, để tránh gây hiểu lầm hoặc “ mất điểm với nhà tuyển dụng khi thiết kế mẫu CV đơn giản cho xin việc part time cho sinh viên, không nên nhắc đến mục tiêu dài hạn. Song song với đó, mục tiêu ngắn hạn sẽ được tập trung vào quá trình học tập, phát triển kỹ năng cũng như chứng tỏ năng lực của bản thân.

Ví dụ:

"Là sinh viên ngành thiết kế đồ họa, tôi mong muốn được phát triển kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế cũng như khả năng sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, tôi là một người có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."

2.3. Học vấn

Hầu hết, nhà tuyển dụng thường không đề cao yêu cầu về vấn đề học vấn trong CV xin việc part time. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua phần này, bởi có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc đánh giá của nhà tuyển dụng. Mẫu CV xin việc làm part time sẽ điền đầy đủ thông tin về trường, ngành học, niên khóa, hoặc điểm trung bình kỳ vừa qua.

2.4. Kinh nghiệm làm việc

Hầu hết, các bạn sinh viên xin việc part time nếu lần đầu trải nghiệm đi làm thì hãy chọn những mẫu CV xin việc part time cho sinh viên chưa có kinh nghiệm. Cách trình bày sẽ khác hơn so với người có kinh nghiệm, hãy cho nhà tuyển dụng rõ mục tiêu nghề nghiệp part time là gì, làm nổi bật các phần kỹ năng, sở thích, hoạt động ngoại khóa, dự án đã thực hiện,...

Phần này nếu bạn chưa hình dung rõ, có thể đọc thêm bài viết về "viết CV khi chưa có kinh nghiệm làm việc".

Còn đối với các bạn đã có những kinh nghiệm làm việc part time trước đó rồi có thể trình bày với form như sau:

  • Chức danh và vị trí công việc
  • Thời gian làm việc
  • Tên công ty/Mô tả
  • Vai trò, nhiệm vụ, thành tựu, giải thưởng (nếu có)

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về "kinh nghiệm làm việc trong CV" để áp dụng chỉnh sửa mẫu CV xin việc part time cho sinh viên nhé!

Kinh nghiệm làm việc trong CV
Kinh nghiệm làm việc trong CV

2.5. Kỹ năng

Cách viết CV xin việc part time ghi điểm với nhà tuyển dụng là nên chú trọng vào hình thức trình bày kỹ năng. Bên cạnh những kỹ năng mềm bạn có như giao tiếp tốt, nhạy bén trong quá trình giải quyết vấn đề,... Thì bạn cũng nên liệt kê một số kỹ năng cứng như sử dụng phần mềm Photoshop, tin học văn phòng, Canva,...

kỹ năng của sinh viên

2.6. Sở thích

Tuy sở thích có vẻ không liên quan đến những yêu cầu hay mô tả công việc mà doanh nghiệp thường đặt ra. Nhưng đây là phần giúp nhà tuyển dụng đánh giá về tính cách cũng như mức độ phù hợp với môi trường làm việc của ứng viên. Do đó, để tránh mất điểm với nhà tuyển dụng, dựa theo phần yêu cầu, bạn có thể liệt kê một vài sở thích liên quan.

2.7. Chứng chỉ giải thưởng

- Chứng chỉ: Liệt kê chứng chỉ của các khóa học bạn đã hoàn thành về kỹ năng mềm hay về chuyên môn. Ví dụ: Chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, IELTS), chứng chỉ tin học văn phòng MOS, chứng chỉ thiết kế đồ họa,…

– Giải thưởng: Đề cập thành tích học tập hoặc các cuộc thi hoặc các công việc liên quan đã từng làm.c

2.8. Hoạt động ngoại khóa

Thực sự mà nói, các hoạt động ngoại khóa là công tác tình nguyện, xã hội mà bạn được tham gia cũng như trải nghiệm. Qua các hoạt động này, bạn sẽ phát triển được một vài kỹ năng cũng như trải nghiệm, học hỏi được nhiều bài học giá trị.

Từ đó, bạn có thể tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng liên quan đến vị trí ứng tuyển. Tuy nhiên, bạn chỉ nên liệt kê 1-2 hoạt động trong CV xin việc part time cho sinh viên, chứng tỏ năng lực, kỹ năng của mình với nhà tuyển dụng.

mẫu cv xin việc part time
Tham khảo mẫu CV xin việc thu hút nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Lưu ý khi viết CV xin việc part time

Có thể nói, nội dung và hình thức của mẫu CV xin việc part time cho sinh viên đơn giản hóa hơn so với CV full time. Hơn nữa, nhà tuyển dụng không yêu cầu quá cao về CV đối với các ứng viên part time. Tuy nhiên, để viết CV xin việc part time hoàn chỉnh, bạn nên tham khảo một vài lưu ý sau:

  • Nội dung CV nên tóm tắt gọn trong một trang giấy A4, sử dụng từ ngữ đơn giản.
  • Tránh các lỗi chính tả, ngữ pháp, cách diễn đạt.
  • Không nên nói dối về bằng cấp hay chứng chỉ.

Thực sự, khi nhắc đến part time, nhiều bạn chỉ nghĩ đơn giản là công việc làm thêm, bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Và nhiều bạn không có ý định gắn bó lâu dài với vị trí công việc của mình đang làm.

Nhưng một số bạn lại không biết công việc part time sẽ giúp bạn thăng tiến trong tương lai. Nếu bạn sử dụng các kỹ năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, thì sau này doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực của bạn. Từ đó, mở ra cơ hội tăng lương hoặc trở thành nhân viên chính thức của công ty.

cv xin việc part time
Triển vọng nghề nghiệp của công việc part time trong tương lai (Nguồn: Internet)

Bài viết trên đây, Job3s đã chia sẻ nhiều khía cạnh cũng như thông tin về mẫu CV xin việc part time cho sinh viên. Từ những thông tin trên, Job3s hy vọng bạn sẽ tự tạo cho mình một bản CV xin việc ấn tượng và chinh phục được nhà tuyển dụng.
