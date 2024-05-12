Cách viết CV trái ngành giúp bạn tự tin phỏng vấn

Cách viết CV trái ngành có thể là thách thức đối với nhiều bạn, những người đang có suy nghĩ về việc đổi ngành và tìm kiếm hướng phát triển mới cho bản thân. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng, vì trong bài viết này, Job3s sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên và hướng dẫn cách viết CV xin việc trái ngành một cách tự tin và hiệu quả.

1. CV trái ngành có bị đánh giá thấp hơn CV đúng ngành ?

CV xin việc, dù là đúng ngành hay trái ngành, đều có mục đích chung là giới thiệu bản thân ứng viên với nhà tuyển dụng. thông qua việc cung cấp thông tin về tên, thông tin liên lạc, bằng cấp, kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm, cùng một số thông tin khác. Tuy nhiên, việc viết CV xin việc trái ngành có điểm khác biệt chủ yếu ở phần học vấn và kinh nghiệm, đây là hai phần chính và cốt lõi trong CV.

Trong khi viết CV xin việc đúng ngành, nhà tuyển dụng có thể dựa trên bằng cấp và kiến thức nền tảng để đánh giá khả năng của ứng viên. Nhưng với viết CV trái ngành lại đòi hỏi ứng viên phải thuyết phục nhà tuyển dụng về khả năng chuyển đổi và áp dụng kỹ năng mà bản thân có vào công việc mới. Những thông tin tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách viết CV trái ngành một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Cách viết CV trái ngành chuyên nghiệp giúp ứng viên tăng cơ hội được tuyển dụng

2. Cách viết CV trái ngành

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là một phần nội dung bắt buộc trong các mẫu CV đơn giản hiện nay, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ hiện tại, số điện thoại và email. Đây là những thông tin cơ bản về bản thân và không cần suy nghĩ nhiều về cách trình bày hay nội dung. Bạn cần đảm bảo các thông tin này là hoàn toàn chính xác.

Phần thông tin cá nhân trong CV trái ngành cũng tương tự như các CV thông thường

Học vấn

Trong CV xin việc trái ngành, bằng cấp của bạn có thể thuộc một chuyên ngành hoàn toàn khác. Tuy nhiên, bạn nên đưa các thông tin về chuyên ngành của bạn vào trong CV của mình để nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ nền tảng kiến thức vững chắc của bạn.

Bên cạnh đó, bạn hãy bổ sung các thông tin khác như chứng chỉ hay các chứng nhận về những khóa học liên quan mà bạn có. Điều này cũng sẽ giúp cho nhà tuyển dụng có thể thấy được bạn có đủ cơ sở để ứng tuyển trái ngành, cũng như khả năng thích nghi và chuyển đổi công việc.

Bạn cần bổ sung các chứng chỉ liên quan và phù hợp để tăng khả năng trúng tuyển trái ngành

Mục tiêu nghề nghiệp

Một cách viết CV trái ngành tốt và hiệu quả là bạn cần thể hiện định hướng của mình với công việc và vị trí ứng tuyển. Bạn cần chỉ ra được cách mà bạn sẽ phát triển bản thân trong công việc, những kết quả mà bạn có thể đạt được và sự cam kết của bạn với công việc trong tương lai. Mặc dù làm trái ngành có thể đầy thách thức, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn phát triển bản thân và chinh phục hoài bão của mình đề ra.

Cách viết CV trái ngành chuyên nghiệp là đưa các mục tiêu phù hợp với vị trí ứng tuyển

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Một lời khuyên quan trọng khi tạo CV miễn phí là đưa ra những kinh nghiệm làm việc liên quan đến vị trí ứng tuyển. Tuy nhiên, nếu bạn đang ứng tuyển trái ngành và chưa có kinh nghiệm, bạn có thể đưa vào CV những kinh nghiệm khác của bản thân. Dưới đây là một số lưu ý khi viết phần kinh nghiệm trong cách viết CV trái ngành.

- Chọn lọc những kinh nghiệm thể hiện được sự hiệu quả của bản thân trong công việc và có sự liên quan tới vị trí ứng tuyển.

Trình bày các kinh nghiệm theo thứ tự từ hiện tại trở về trước đó.

- Những thông tin cần đưa ra bao gồm tên công ty, thời gian làm việc, vị trí đảm nhận và mô tả công việc.

- Hãy nêu rõ những công việc chính và kết quả mà bạn đã làm được. Dùng những con số thống kê để tối ưu hoá thành tựu mà bạn đạt được, giúp tăng sự tin cậy cũng như gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

- Hãy liệt kê những kỹ năng mà ứng viên đã tích lũy được từ những công việc đã trải qua. Đồng thời, bạn cần cố gắng trình bày nội dung càng liên quan tới công việc trái ngành mà bạn đang ứng tuyển càng tốt.

Một số lưu ý khi viết phần kinh nghiệm trong cách viết CV xin việc trái ngành

Kỹ năng - Vũ khí lợi hại trong CV trái ngành

Một cách viết CV trái ngành hiệu quả là bạn biết tận dụng những kỹ năng mà mình có. Bạn cần liệt kê những kỹ năng của mình có và chúng có liên quan, phù hợp với công việc trái ngành của mình. Bởi kỹ năng là yếu tố thiết yếu để bạn đóng góp vào sự hiệu quả và thành công trong công việc. Việc sở hữu nhiều kỹ năng phù hợp sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội được tuyển chọn hơn.

Một số lưu ý khi viết phần kinh nghiệm trong cách viết CV xin việc trái ngành

Các thông tin liên quan khác

Để cung cấp cho nhà tuyển dụng thêm các thông tin giá trị về bản thân, bạn hãy chọn lọc những thông tin giá trị khác hay các hoạt động ngoại khoá, thành tích đã đạt được liên quan đến lĩnh vực trái ngành mà bạn đang muốn theo đuổi. Việc liệt kê các thông tin liên quan cũng là cách viết CV trái ngành giúp bạn thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

Các thông tin liên quan khác cũng là yếu tố quan trọng trong cách viết CV trái ngành

3. Hướng dẫn viết Cover Letter cho CV trái ngành

Khi viết Cover Letter cho CV trái ngành, ứng viên cần chú ý đến các yếu tố quan trọng sau, dưới đây là ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách viết cover letter cho CV trái ngành.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển cho vị trí nào tại công ty nào? Lý do gì khiến bạn quan tâm đến vị trí này? Bạn có kỹ năng hoặc kinh nghiệm gì phù hợp với vị trí này? Một số điều bạn thích về công ty này.

Đoạn 2: Bạn đã từng áp dụng kỹ năng của mình để đem lại hiệu quả cho công ty hay không? Nếu có, hãy kể về những thành tích mà bạn đã đạt được và cách mà kỹ năng của bạn đã góp phần vào thành công đó. Ngoài ra, bạn mong muốn đóng góp những gì cho công ty nếu được tuyển dụng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về việc đóng góp và phát triển công ty.

Đoạn 3: Trong kết thư ngỏ, bạn có thể đề cập đến mong muốn được gặp gỡ và trao đổi kỹ hơn về vị trí và cách mà kỹ năng của bạn có thể đóng góp cho công ty. Bạn có thể kết thúc thư bằng lời mời đến buổi phỏng vấn để có thể trao đổi và chia sẻ ý tưởng cụ thể hơn về những giá trị mà bạn có thể mang lại cho công ty.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về cách viết CV trái ngành, giúp bạn tự tin hơn trong việc theo đuổi đam mê và chuyển hướng công việc để có cơ hội thực hiện ước mơ công việc của mình. Job3s hy vọng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp bạn viết được một CV chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng, từ đó tạo ra cơ hội được làm việc tại vị trí mà mình mơ ước.