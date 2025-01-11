Viết CV Vietcombank như thế nào để gây ấn tượng với NTD?

Ngành ngân hàng chưa bao giờ hết hot, luôn là công việc có tỉ lệ cạnh tranh cao. Hiện nay trong lĩnh vực ngân hàng có rất nhiều ngân hàng tính cả nhà nước và tư nhân nên tỉ lệ việc làm được nâng cao nhưng Vietcombank luôn là môi trường làm việc mà các bạn trẻ mơ ước. Vậy để có CV Vietcombank gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng thì cần chú ý những điều gì cùng job3s.ai tìm hiểu thông qua bài viết bên dưới nhé!

1. Những thông tin về ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank được thành lập và đi vào hoạt động chính thức vào năm 1963, đây là ngân hàng thương mại Nhà nước được Chính Phủ thí điểm cổ phần hóa đầu tiên. Năm 2008, Vietcombank chính thức là ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) và được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2009.

Gần 60 năm thành lập và hoạt động, Vietcombank đã có những đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, tạo sự ổn định và phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và gây những ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng tài chính khu vực cũng như toàn cầu.

Ngày càng phát triển và thành công trong những lịch vực khác trong ngành tài chính, Vietcombank đã chứng minh mình là một ngân hàng đa năng với nhiều dịch vụ như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ, tiết kiệm,.. Cùng với đó là những sản phẩm ứng dụng tiên tiến đem lại nhiều lợi ích cho người dùng: Internet Banking, VCB mobile, VCB pay, SMS banking,… Nhờ những tiện ích này mà Vietcombank thu hút được một lượng khách hàng đông đảo đặc biệt là những khách hàng có thói quen giao dịch điện tử.

Sau những sự đầu tư và cố gắng không ngừng suốt gần 60 năm, Vietcombank trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với gần 600 chi nhánh/sở giao dịch tại Việt Nam, 3 công ty nước ngoài cùng hàng loạt công ty con. Hệ thống ATM (auto bank) với gần 3000 máy. Với bề dày hoạt động và nguồn nhân lực tài năng, Vietcombank đã tạo nên sự uy tín và tin tưởng đối với người dùng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Một môi trường chuyên nghiệp và uy tín như vậy chắc chắn là mơ ước của giới trẻ. Vietcombank có những hoạt động tuyển dụng thường niên và những đợt tuyển dụng này thu hút hàng ngàn ứng viên. Với tỉ lệ cạnh tranh cao như vậy thì cần có những sự chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì CV online đơn giản Vietcombank cần có những gì?

Tuyển dụng tại Vietcombank (Nguồn: Internet)

2. Hướng chi tiết các bước viết CV Vietcombank

Vietcombank chính là một điểm đến hàng đầu cho tất cả những ai đang có mong muốn trở thành một nhân viên ngân hàng. Khi đến với ngân hàng, bạn sẽ được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp, được hưởng những phúc lợi xã hội như yêu cầu, được học hỏi, được trải nghiệm và được bứt phá bản thân. Với những đại ngộ tuyệt vời mà một ngân hàng đứng đầu nhà nước mang lại, thì yêu đầu đối với các ứng viên cũng được chú trọng hàng đầu.

Cũng giống như một bộ vest tốt cần được thiết kế riêng để phù hợp với từng người, một bản sơ yếu lý lịch tốt cũng nên được điều chỉnh để phù hợp với công việc bạn muốn. Nhiều yếu tố về định dạng, phong cách và chiến lược sẽ thay đổi rất ít nếu từ công việc này sang công việc khác. Tuy nhiên, bạn sẽ muốn nhấn mạnh các bộ kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào công việc bạn đang ứng tuyển. Trong lĩnh vực ngân hàng, bạn thường muốn nhấn mạnh khả năng toán học, sự chú ý đến từng chi tiết và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.

2.1. Viết CV xin việc Vietcombank cơ bản theo các bước

Bước 1:

Bạn hãy bắt đầu CV ứng tuyển ngân hàng Vietcombank bằng tên và thông tin liên hệ. Họ và tên của bạn nên được đặt chính giữa, ở đầu sơ yếu lý lịch, được in đậm và lớn. Bên dưới nó, có thể ở dạng nhỏ hơn nhiều, bạn nên bao gồm bất kỳ thông tin liên hệ thích hợp nào, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ nhà riêng.

Thông tin cá nhân là điều quan trọng trong CV (Nguồn: Internet)

Bước 2:

Tiếp theo bao gồm một bản tóm tắt điều hành. Tóm tắt điều hành là một tuyên bố từ bốn đến sáu câu ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn. Nó tóm tắt kinh nghiệm có liên quan của bạn và các kỹ năng mà bạn có thể mang lại cho công việc ngân hàng. Tránh các cụm từ chung chung như “định hướng chi tiết”. Thay vào đó, hãy cụ thể: “Kinh nghiệm ghi lại các giao dịch và quản lý tài khoản của hơn một trăm khách hàng đăng ký tại các ngân hàng làm việc tương ứng.”

Thông thường, bạn sẽ bắt đầu bằng giải thích mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Điều này không còn được khuyến khích, trừ khi bạn không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mà bạn đang tìm việc làm. Ngay cả khi đó, bạn cũng nên cân nhắc xem liệu bạn có thể viết một bản tóm tắt điều hành nêu bật các kỹ năng chung, có thể chuyển giao, như kinh nghiệm quản lý và kỹ năng giữa các cá nhân hay không.

Những kỹ năng cá nhân nên cho trong CV (Nguồn: Internet)

Bước 3:

Đối với giáo dục: Liệt kê các cơ sở giáo dục bạn đã theo học, bằng cấp bạn nhận được, điểm trung bình của bạn và bất kỳ giải thưởng nào bạn đã giành được. Thông thường không cần thiết phải bao gồm giáo dục trung học, trừ khi bạn mới bắt đầu sự nghiệp của mình hoặc đó là bằng cấp duy nhất bạn nhận được.

Nếu điểm trung bình đại học của bạn không cao như bạn mong muốn, bạn có thể bao gồm điểm trung bình chính cụ thể hoặc điểm trung bình năm học cơ sở và năm cuối. Nếu những con số này cao hơn nhiều, điều đó cho thấy bạn đã cải thiện đáng kể theo thời gian hoặc điểm trung bình chung của bạn không thể hiện đầy đủ mức độ thành thạo của bạn trong nghề nghiệp cụ thể của mình.

Bước 4:

Tiếp đến cho một CV ngân hàng là kinh nghiệm làm việc của bạn. Ở đây, bạn nên liệt kê các công việc có liên quan mà bạn đã từng đảm nhiệm có liên quan đến Vietcombank hay một hệ thống ngân hàng tương đương, bên cạnh với công việc thực tập hoặc công việc không được trả lương khác. Bạn không cần phải bao gồm mọi công việc bạn đã từng thực hiện.

Bao gồm tên của người sử dụng lao động của bạn, khi bạn làm việc cho họ và vị trí của công việc. Sau khi cung cấp thông tin này về công việc, hãy mô tả trải nghiệm của bạn trong các gạch đầu dòng. Khi làm như vậy, hãy tập trung vào những thành tích cụ thể thể hiện khả năng của bạn để đáp ứng các tiêu chuẩn của công việc mà bạn đang ứng tuyển.

Sử dụng các động từ hoạt động để truyền đạt các nhiệm vụ cụ thể mà bạn đã thực hiện. Những từ như “Được viết, tổ chức, quản lý, giám sát và thiết kế” tốt hơn những từ khác như “đạt được”, “đạt được” hoặc “hoàn thành” không cho biết bạn đã sử dụng những kỹ năng nào để đạt được mục tiêu của mình.

Bước 5:

Liệt kê các kỹ năng. Điều này có thể bao gồm sự kết hợp của các kỹ năng “cứng” như kỹ thuật định lượng cụ thể và khả năng lập trình máy tính và kỹ năng “mềm”, thường đề cập đến khả năng đối phó với mọi người của bạn. Bao gồm những lời giải thích chứng minh rằng bạn đã có thể thực hiện những kỹ năng này trong quá khứ.

Bước 6:

Bám sát định dạng tiêu chuẩn. Mặc dù bạn có thể muốn giảm kích thước phông chữ hoặc lề trang để vừa với sơ yếu lý lịch của mình hơn, nhưng bạn nên tránh sự cám dỗ này. Không bao giờ giảm lề dưới 0,5 inch và bám sát lề 1 inch tiêu chuẩn, nếu có thể. Cố gắng sử dụng phông chữ cỡ 11, nhưng tốt hơn là giảm cỡ chữ hơn so với lề.

Bước 7:

Hiệu đính. Bởi vì ngân hàng là một nghề nghiệp định hướng chi tiết, các nhà phân tích sẽ nhanh chóng nhận ra các lỗi định dạng hoặc đánh máy và đánh giá bạn một cách khắc nghiệt về chúng. Sau khi hoàn thành sơ yếu lý lịch, bạn nên dành một hoặc hai ngày trước khi quay lại chỉnh sửa nó với đôi mắt mới mẻ. In nó ra và tìm một bên thứ ba đáng tin cậy để xem xét nó và tìm kiếm lỗi.

CV Vietcombank (Nguồn: Internet)

2.2. Mẹo cần biết để viết CV Vietcombank tạo ấn tượng với NTD

Nhấn mạnh vào khả năng giao tiếp

Nhấn mạnh khả năng xã hội và kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Một người đảm nhận vị trí việc làm giao dịch viên ngân hàng thường xuyên tương tác với khách hàng theo cách khiến họ thoải mái. Bạn cũng sẽ cần bán các dịch vụ, chẳng hạn như các khoản vay và thế chấp. Đối với phần sau, bạn sẽ cần có khả năng nhận ra những khách hàng nào có thể yêu cầu các dịch vụ cụ thể và tương tác với họ để khuyến khích họ đảm bảo công việc kinh doanh của mình.

Để đạt được điều này, bạn nên tập trung vào việc mô tả các công việc trong lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi sự tương tác rộng rãi với khách hàng, công việc bán hàng hoặc vai trò lãnh đạo trong các câu lạc bộ và tổ chức.

Ngân hàng là ngành phải giao tiếp nhiều với khách hàng (Nguồn: Internet)

Thể hiện sự hiểu biết của mình về ngân hàng

Nhấn mạnh sự chú ý đến chi tiết và khả năng hay hiểu biết của bạn về Vietcombank. Khả năng tính toán bạn nên thể hiên trong bước này vì một trong những công việc chính của giao dịch viên là trao đổi tiền. Bạn sẽ cần phải chứng minh năng lực của mình để thực hiện các quy trình toán học cơ bản. Ngoài ra, bạn nên nói rõ rằng bạn đủ chú ý để không mắc phải những sai sót nhỏ khi tính toán.

Nói với nhà tuyển dụng rằng bạn chú ý đến từng chi tiết có lẽ sẽ không đủ để thuyết phục họ rằng điều đó là đúng. Thay vào đó, hãy liệt kê chính xác các trường hợp mà bạn đã tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt tại nơi làm việc, văn bản hiệu đính, cơ sở dữ liệu lớn được quản lý hoặc theo bất kỳ cách nào khác đã xem xét công việc của đồng nghiệp để xác minh tính chính xác.

Chứng minh nghiệp vụ tin học văn phòng

Nhấn mạnh trình độ tin học. Là một giao dịch viên, bạn sẽ cần sử dụng nhiều máy tính để ghi lại các giao dịch. Người sử dụng lao động của bạn nên dạy bạn cách sử dụng các chương trình này, nhưng điều quan trọng là phải chứng minh rằng bạn đã có thể thông thạo các chương trình khác trong quá khứ.

Để chứng minh trình độ tin học, hãy liệt kê bất kỳ thông tin đăng nhập chính thức nào mà bạn có thể đã kiếm được cho các chương trình phần mềm cụ thể. Thảo luận về bất kỳ chương trình nào mà bạn đã phải sử dụng cho các công việc khác, ngay cả khi chúng có vẻ không liên quan đặc biệt, bao gồm bộ xử lý văn bản và chương trình cơ sở dữ liệu. Hãy chính xác: đặt tên cho các chương trình cụ thể bạn đã sử dụng và cách bạn sử dụng chúng.

3. Những lưu ý khi viết CV Vietcombank

- Mọi thông tin trong CV Vietcombank phải được kê khai một cách chính xác và đúng sự thật đặc biệt là phần kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân. Việc bạn nói quá về bản thân trong CV sẽ tạo kỳ vọng cho nhà tuyển dụng nên nếu thông qua vòng hồ sơ đến vòng kiểm tra hay phỏng vấn mà bạn không đạt được như những gì bạn viết thì chắc chắn bạn sẽ bị loại.

- Hãy đảm bảo khi tải CV xin việc thì bố cục của bạn hợp lý, logic nếu có thời gian hãy đầu tư thiết kế CV xin việc ngân hàng Vietcombank của mình nhưng đừng có lòe loẹt, màu mè chỉ nên thiết kế đơn giản thể hiện sự chuyên nghiệp

- Không được để trống bất kỳ hạng mục nào trong CV đây là điều tối kỵ và rất dễ khiến bạn bị loại. Đối với những bạn không có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế thì hãy liệt kê những trải nghiệm của bạn trong quá trình học tập và đời sống của mình thì nhà tuyển dụng sẽ để ý và xét theo những góc độ khác. Hơn nữa trong phần kỹ năng không chỉ nên liệt kê mà phải có những dẫn chứng chứng minh để tạo độ tin tưởng và uy tín với nhà tuyển dụng. Ví dụ ngay như việc bạn căn lề, thiết kế CV của mình đã thể hiện khả năng tin học của bạn một cách rõ ràng.

Hãy cho NTD biết sự hiểu biết về Vietcombank (Nguồn: Internet)

Bên trên là toàn bộ những thông tin về việc viết CV Vietcombank sao cho đúng và đủ với tiêu chuẩn. Hãy đảm bảo CV của bạn không có những lỗi nhỏ nhặt để thể hiện sự cẩn thận, mọi thông tin về việc làm cũng như các mẫu CV hãy tham khảo tại Job3s.