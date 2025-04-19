Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải Quan - Hành trình truyền cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên

CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 19/04/2025
Ngày 15/04 vừa rồi, tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính, sự kiện Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải Quan - Vững bước vào kỷ nguyên mới đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng sinh viên và khách mời tham dự.
Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải Quan - Vững bước vào kỷ nguyên mới là chương trình do CLB Thuế và Hải quan (T&C Club) tổ chức dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Khoa Thuế và Hải quan. Sự kiện nhằm mang đến cho sinh viên cái nhìn toàn diện, gần gũi và thực tiễn hơn về các chuyên ngành Thuế - Hải quan - Logistics, từ đó giúp các bạn định hình được định hướng nghề nghiệp phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng biến động.

Với thông điệp trung tâm: “Liệu em có đang bỏ lỡ một chuyên ngành học mà mình thực sự phù hợp?”, sự kiện không chỉ là dịp cung cấp kiến thức, mà còn khơi gợi những câu hỏi nội tại về khả năng, sở thích và định hướng phát triển của mỗi sinh viên. Qua đó, chương trình mong muốn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá bản thân và mở rộng chân trời nghề nghiệp trong thời đại số.

Các diễn giả, chuyên gia chia sẻ góc nhìn thực tiễn tại buổi tọa đàm
Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải Quan - Vững bước vào kỷ nguyên mới đã chào đón sự tham gia của hơn 400 sinh viên, cùng sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành, bao gồm giảng viên từ Khoa Thuế và Hải quan, chuyên gia trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics,…. Những chia sẻ tâm huyết từ diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, từ lý thuyết đến thực tiễn, từ hành trình học tập đến môi trường làm việc sau tốt nghiệp.

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là phần giao lưu với cựu sinh viên tiêu biểu - những người từng theo học tại Học viện Tài chính và hiện đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp lớn. Bằng sự gần gũi và chân thành, họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các bạn sinh viên, chứng minh rằng nhóm chuyên ngành Thuế, Hải quan và Logistics không chỉ ổn định, mà còn đầy tiềm năng phát triển trong thời đại hội nhập toàn cầu.

Sinh viên tiêu biểu truyền cảm hứng về định hướng ngành nghề
Bên cạnh những nội dung chuyên môn sâu sắc, chương trình còn tạo nên bầu không khí gắn kết thông qua các hoạt động giao lưu, hỏi đáp, minigame tương tác và phần trình bày sáng tạo từ các thành viên CLB. Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, cùng tinh thần nhiệt huyết của ban tổ chức, đã góp phần tạo nên một sự kiện vừa học thuật, vừa gần gũi và lan tỏa giá trị thực tiễn đến đông đảo sinh viên.

Không khí sôi động trong phần tham gia minigame
Toạ đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp
Sau sự kiện, nhiều sinh viên chia sẻ rằng họ đã có cái nhìn cởi mở và tích cực hơn về ngành học này. Nhiều bạn năm nhất, năm hai lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực Thuế - Hải quan - Logistics cho biết chương trình đã giúp họ nhận ra tiềm năng và sự phù hợp của bản thân với chuyên ngành, từ đó có thêm định hướng rõ ràng cho lộ trình học tập và phát triển sau này.

Không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa, Vươn Mình cùng Khoa Thuế và Hải Quan - Vững bước vào kỷ nguyên mới còn là dịp để sinh viên khẳng định bản thân, khơi dậy khát vọng nghề nghiệp và gắn kết chặt chẽ hơn với môi trường học tập. Sự kiện đã khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình mang đến chắc chắn sẽ còn đọng lại lâu dài trong hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên Học viện Tài chính. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện Vươn Mình cùng Khoa Thuế và Hải Quan - Vững bước vào kỷ nguyên mới.

