Warehouse là gì? Các loại hình warehouse thường gặp trong Logistics

Warehouse là gì? Các loại hình warehouse thường gặp trong Logistics
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 14/01/2025
Warehouse là một mắt xích quan trọng của Logistics. Vậy warehouse là gì? Chức năng chính của warehouse đối với doanh nghiệp như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Warehouse là gì?
  4. 2. Vai trò, chức năng chính của warehouse trong doanh nghiệp
  6. 4. Phân loại Warehouse
  8. 5. Những lưu ý khi doanh nghiệp cần thuê Warehouse

1. Warehouse là gì?

Warehouse có thể hiểu là kho hàng, một không gian được sử dụng để lưu trữ, xử lý hàng hóa và tài sản của doanh nghiệp. Đây sẽ là không gian lưu trữ an toàn cho các sản phẩm, hàng hóa trước khi chúng được vận chuyển.

Warehouse chủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp như logistics, bán lẻ, sản xuất và phân phối. Chức năng của warehouse bao gồm nhận hàng, kiểm tra và xếp hàng, lưu trữ hàng hóa, quản lý hàng tồn kho, đóng gói và đặt hàng, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Hiểu rõ khái niệm warehouse là gì, bạn có thể nhận thấy rằng việc lưu trữ và quản lý hàng hóa, warehouse đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chuỗi cung ứng hiệu quả và đảm bảo khách hàng nhận được hàng hóa đúng sản phẩm, số lượng và chất lượng mà họ yêu cầu.

Warehouse là gì? kho hàng là gì
Warehouse có thể hiểu là kho hàng được sử dụng để lưu trữ hàng hóa của doanh nghiệp

2. Vai trò, chức năng chính của warehouse trong doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn warehouse là gì bạn cần biết vai trò của nó trong logistics. Nó là một phần quan trọng trong doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Warehouse có vai trò đảm bảo hàng hóa được lưu trữ an toàn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Vai trò, chức năng của warehouse trong doanh nghiệp bao gồm:

  • Lưu trữ hàng hóa: Warehouse là nơi lưu trữ hàng hóa trong thời gian chờ vận chuyển, phân phối hoặc sử dụng. Warehouse giúp doanh nghiệp có thể tối ưu hóa không gian lưu trữ, tránh lãng phí.
  • Bảo quản hàng hóa: Warehouse cần được thiết kế và trang bị phù hợp để bảo quản hàng hóa trong điều kiện tốt nhất, tránh hư hỏng, thất thoát. Warehouse giúp doanh nghiệp đảm bảo chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Phân loại hàng hóa: Warehouse có thể được sử dụng để phân loại hàng hóa theo loại, kích thước, trọng lượng,... để thuận tiện cho việc vận chuyển và phân phối. Warehouse giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận chuyển, phân phối.
  • Chuẩn bị hàng hóa: Warehouse có thể được sử dụng để chuẩn bị hàng hóa trước khi vận chuyển, bao gồm các công việc như đóng gói, dán nhãn,... Warehouse giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.
  • Giảm chi phí vận chuyển: Warehouse có thể được đặt ở gần khách hàng, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển.
  • Tăng cường khả năng cạnh tranh: Warehouse giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với những vai trò và chức năng trên nếu không có warehouse doanh nghiệp sẽ không có nơi lưu trữ hàng hóa an toàn dẫn đến hư hỏng hoặc thất thoát, tốn thêm chi phí vận chuyển hàng hóa.

chức năng chính của warehouse trong doanh nghiệp
chức năng chính của warehouse trong doanh nghiệp

4. Phân loại Warehouse

Bên cạnh khái niệm warehouse là gì, bạn cũng nên biết kho hàng được phân loại như nào? Theo các chuyên gia logistics, kho bãi có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, gồm:

Theo hình thức sở hữu:

  • Kho tư nhân: Kho do một doanh nghiệp sở hữu và vận hành.
  • Kho công cộng: Kho do một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các doanh nghiệp khác.

Theo loại hàng hóa lưu trữ:

  • Kho hàng tiêu dùng: Lưu trữ các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm, đồ uống, quần áo,
  • Kho hàng công nghiệp: Lưu trữ các mặt hàng công nghiệp như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu.
  • Kho hàng lạnh: Lưu trữ các mặt hàng cần bảo quản lạnh như thực phẩm, dược phẩm
  • Kho hàng nguy hiểm: Lưu trữ các mặt hàng nguy hiểm như hóa chất, khí đốt

Theo vị trí:

  • Kho nội địa: Kho nằm trong lãnh thổ của một quốc gia.
  • Kho ngoại quan: Kho nằm trong lãnh thổ của một quốc gia, nhưng được sử dụng để lưu trữ hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

Theo mức độ tự động hóa:

  • Kho thủ công: Kho sử dụng lao động thủ công để thực hiện các hoạt động lưu trữ, phân loại, chuẩn bị hàng hóa.
  • Kho bán tự động: Kho sử dụng một số thiết bị tự động hóa để hỗ trợ các hoạt động lưu trữ, phân loại, chuẩn bị hàng hóa.
  • Kho tự động: Kho sử dụng hoàn toàn thiết bị tự động hóa để thực hiện các hoạt động lưu trữ, phân loại, chuẩn bị hàng hóa.
Có thể phân loại Warehouse thành 5 loại
Warehouse được phân loại theo hình thức sở hữu

5. Những lưu ý khi doanh nghiệp cần thuê Warehouse

Ngoài việc tìm hiểu warehouse là gì cũng như cách phân loại warehouse, thì khi doanh nghiệp bạn muốn thuê kho cũng cần lưu ý thêm các vấn đề sau:

Xác định nhu cầu: Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu thuê kho của mình, bao gồm:

  • Diện tích kho cần thuê
  • Loại hàng hóa cần lưu trữ
  • Thời gian thuê kho
  • Chi phí thuê kho

Tìm kiếm nhà cung cấp: Doanh nghiệp cần tìm kiếm nhà cung cấp kho uy tín, có vị trí thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

So sánh các nhà cung cấp: Doanh nghiệp cần so sánh các nhà cung cấp kho dựa trên các tiêu chí như:

  • Diện tích kho
  • Loại hàng hóa lưu trữ
  • Thời gian thuê kho
  • Chi phí thuê kho
  • Vị trí kho
  • Các dịch vụ đi kèm

Ký hợp đồng thuê kho: Doanh nghiệp cần ký hợp đồng thuê kho rõ ràng, đầy đủ các điều khoản, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp

Tóm lại, warehouse là gì? Warehouse không chỉ là một nơi lưu trữ hàng hóa mà còn là một phần quan trọng trong quá trình xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng. Việc quản lý và vận hành kho hàng hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp. Nắm rõ được các vấn đề này giúp bạn dễ dàng thuê được loại hình warehouse phù hợp, từ đó tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »