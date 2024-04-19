Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 1 Tòa 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
oles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm:
- Thực hiện đối chiếu hàng ngày/ hàng tuần tiền thực tế về tài khoản với dữ liệu tiền trên máy POS.
- Thực hiện đối soát doanh thu bán hàng O2O, hình thức thanh toán (Grabfood, Shopeefood, Mobipay…)
- Thực hiện các báo cáo về thanh toán bằng thẻ, lệnh chuyển khoản, Voucher Got it…
- Đối soát thanh toán hàng tuần
- Kiểm soát và hạch toán tài khoản tiền về ngân hàng, tiền cửa hàng nộp
- Reconcile tài khoản phải thu của cửa hàng với nguồn tiền về
- Hàng tháng/ Quý kiểm kê tiền mặt, tài sản tại cửa hàng
- Hỗ trợ các công việc kế toán khác khi có yêu cầu từ cấp trên
- Do reconciliation daily/weekly between bank account with data on POS machine.
- Perform daily/weekly reconcile O2O sales revenue, payment methods (Grabfood, Shopeefood, Mobipay...)
- Conducting payment reports by card, transfer, Voucher Got it...
- Reconcile weekly payments
- Monitor and Accounts receivable accounting
- Reconcile receivable account of the Store with incoming funds
- Monthly/ Quarterly check cash and assets at the store
- Support other accounting tasks when requested from superiors
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Specialised Competencies/ Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:
-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên
- Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính,
- Thành thạo các hàm Excel, phần mềm SAP
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình.
- Bachelor in Accounting and Finance
- Experience in a similar position for 1 year or more
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định
+ Các chế độ theo quy định của công ty như sinh nhật, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI năm
+ Xét duyệt tăng lương hằng năm
+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
+ Lương tháng 13. Review lương hàng năm vào tháng 3;
+ Teambuilding, thẻ giftcard sinh nhật, giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ TouslesJours, CJ CGV, CJ the Market…và các chế độ phúc lợi khác;
+ Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu)
+ Lương: 8.000.000-9.000.000 đồng/ tháng ( Thỏa thuận theo năng lực làm việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
