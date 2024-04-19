Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Hình thức làm việc

- Hỗ trợ các công việc kế toán khác khi có yêu cầu từ cấp trên

- Hàng tháng/ Quý kiểm kê tiền mặt, tài sản tại cửa hàng

- Reconcile tài khoản phải thu của cửa hàng với nguồn tiền về

- Kiểm soát và hạch toán tài khoản tiền về ngân hàng, tiền cửa hàng nộp

- Thực hiện các báo cáo về thanh toán bằng thẻ, lệnh chuyển khoản, Voucher Got it…

- Thực hiện đối chiếu hàng ngày/ hàng tuần tiền thực tế về tài khoản với dữ liệu tiền trên máy POS.

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính,

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm trở lên

+ Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo đúng quy định

+ Các chế độ theo quy định của công ty như sinh nhật, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI năm

+ Xét duyệt tăng lương hằng năm

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

+ Lương tháng 13. Review lương hàng năm vào tháng 3;

+ Teambuilding, thẻ giftcard sinh nhật, giảm giá 40% dành riêng cho thành viên tập đoàn khi sử dụng dịch vụ của CJ TouslesJours, CJ CGV, CJ the Market…và các chế độ phúc lợi khác;

+ Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu)

+ Lương: 8.000.000-9.000.000 đồng/ tháng ( Thỏa thuận theo năng lực làm việc)