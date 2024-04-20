Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trao đổi thông tin với khách hàng
- Phối hợp các phòng ban có liên quan giải quyết khiếu nại
- Xử phạt những lỗi liên quan đến tư vấn bán hàng, kĩ thuật theo quy định
- Sử dụng phần mềm trong công tác quản lý KH, CSKH trong khuôn khổ được quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cao đẳng, Đại Học các chuyên ngành Kinh tế, Hành chính, Văn thư lưu trữ, và các chuyên ngành có liên quan,…
- Kiến thức cơ bản về xe ô tô
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục Kỹ năng xử lý tình huống
- Kỹ năng sử dụng máy tính, tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận (8-10tr) + doạnh số + phụ cấp bữa ăn
- Thưởng tháng lương thứ 13…
- Tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, du lịch nghỉ mát…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
