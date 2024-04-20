Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Mức lương: Thỏa thuận (8-10tr) + doạnh số + phụ cấp bữa ăn

- Thưởng tháng lương thứ 13…

- Tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, du lịch nghỉ mát…)