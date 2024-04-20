Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp khách, giới thiệu xe của Đại lý, làm thủ tục cho KH lái thử….
- Trực tiếp thương thảo các điều khoản, giá cả, sản phẩm dịch vụ, hợp đồng mua bán xe theo phương án đã được TPBH duyệt.
- Tư vấn bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty cung cấp.
- Được tiếp cận các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh phục vụ trong phạm vi công việc.
- Các quyền hạn khác được quy định trong quy chế hoạt động của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên nghành Kinh doanh, Tài chính, Marketing, Kỹ thuật ô tô,…
- Hiểu biết về ngành công nghiệp xe ô tô, Yêu thích lĩnh vực kinh doanh ô tô.
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, Năng động, có tố chất kinh doanh, Tác phong chuẩn mực đúng quy định
Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận (8-10tr) + doạnh số + phụ cấp bữa ăn
- Thưởng tháng lương thứ 13…
- Tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở
- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, du lịch nghỉ mát…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
