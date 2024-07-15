Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Tìm kiếm, phát triển mới khách hàng sản phẩm thiết kế Website, Hosting, tên miền
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thiết kế Webstie, Hosting, tên miền của công ty tới khách hàng.
- Đàm phán với khách hàng, hỗ trợ ký hợp đồng.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp vướng mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty
- Nhận và chăm sóc nguồn khách hàng từ công ty giao xuống, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công và điều động
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Tối thiểu 03 tháng kinh nghiệm Kinh Doanh, Telesales.
- Tư duy phân tích, nhận định vấn đề và chủ động đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về dịch vụ thiết kế website ...
- Trung thực, nhanh nhen, khả năng giao tiếp tốt
Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 12.000.000 + Commission (Upto 25M)
- Thu nhập trên 15.000.0000 VNĐ bao gồm LCB + Hoa hồng cạnh tranh + phụ cấp + thưởng
- Thử việc 100% lương + có hoa hồng ngay trong thời gian thử việc
- KHÔNG YÊU CẦU LAPTOP
- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Team Leader
- Review lương 1 lần/năm hoặc theo năng lực thực tế
- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...
- Nghỉ phép: 15 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương
- Được tham gia các chương trình đào tạo: sản phẩm, kỹ năng...
- Bảo hiểm xã hội: Tham gia theo quy định nhà nước
- Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 2 lần/năm);
- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi
- Teabreak hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI