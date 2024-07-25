Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà Charmington La Pointe, 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
- Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chấp nhận đào tạo nhân viên lại từ đầu, chấp nhận sinh viên làm trái ngành
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua điện thoại và email
- Giới thiệu dịch vụ của công ty cho khách hàng đăng ký
- Hỗ trợ khách hàng những yêu cầu khác
- Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận kinh doanh
- Thời gian làm việc linh hoạt: Làm việc tối thiểu 16h/ tuần ( Tương đương với 04 ca/ tuần, 01 ca là 04h) Ứng viên lựa chọn làm ca sáng từ 8h - 12h hoặc ca chiều từ 13h30 - 17h30. Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, vd tuần 1 làm sáng 2,3,4,7 - tuần 2 làm sáng 3,5,6,7 Có thể làm nhiều hơn 16h/ tuần để có thế được hướng dẫn và phối hợp công việc nhiều hơn.
- Ứng viên Hà Nội Làm việc tại văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Thời gian thực tập: 02 tháng
- Ứng viên HCM Làm việc tại văn phòng HCM: Tầng 2, Tòa Nhà Charmington La Pointe, 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh - Thời gian thực tập: 03 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email với tiêu đề: TUONGVY18_ HN (Nếu ứng viên ở Hà Nội) | HCM (Nếu ứng viên ở Hồ Chí Minh) – TTS chăm sóc khách hàng - Họ Tên - Điện thoại liên hệ
Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản các kĩ năng
- Được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ
- Được chứng nhận kết quả tham gia hoạt động xã hội cho việc du học, thành tích,...
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Được cấp chứng chỉ thực tập
- Được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập
- Thực tập là học việc nên không có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI