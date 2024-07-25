Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Chấp nhận đào tạo nhân viên lại từ đầu, chấp nhận sinh viên làm trái ngành

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua điện thoại và email

- Giới thiệu dịch vụ của công ty cho khách hàng đăng ký

- Hỗ trợ khách hàng những yêu cầu khác

- Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận kinh doanh

- Thời gian làm việc linh hoạt: Làm việc tối thiểu 16h/ tuần ( Tương đương với 04 ca/ tuần, 01 ca là 04h) Ứng viên lựa chọn làm ca sáng từ 8h - 12h hoặc ca chiều từ 13h30 - 17h30. Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, vd tuần 1 làm sáng 2,3,4,7 - tuần 2 làm sáng 3,5,6,7 Có thể làm nhiều hơn 16h/ tuần để có thế được hướng dẫn và phối hợp công việc nhiều hơn.

- Ứng viên Hà Nội Làm việc tại văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Thời gian thực tập: 02 tháng

- Ứng viên HCM Làm việc tại văn phòng HCM: Tầng 2, Tòa Nhà Charmington La Pointe, 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh - Thời gian thực tập: 03 tháng