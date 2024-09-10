Tuyển Chăm sóc khách hàng công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà Charmington La Pointe, 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Địa điểm làm việc

– Chấp nhận đào tạo nhân viên lại từ đầu, chấp nhận sinh viên làm trái ngành

– Hỗ trợ Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua điện thoại và email

– Giới thiệu dịch vụ của công ty cho khách hàng đăng ký

– Hỗ trợ khách hàng những yêu cầu khác

– Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận kinh doanh

– Thời gian làm việc linh hoạt:

Làm việc tối thiểu 16h/ tuần ( Tương đương với 04 ca/ tuần, 01 ca là 04h)

Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, linh động theo ca sáng/ ca chiều/ ca so le/ ca gãy từ thứ 2 đến chủ nhật để phù hợp với việc học.

Có thể làm nhiều hơn 20h/ tuần để có thế được hướng dẫn và phối hợp công việc nhiều hơn.