Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Đông y Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Đông y Việt Nam
- Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
-
Tiếp nhận khách hàng, sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ và kỹ thuật viên.
-
Nhập thông tin khách hàng vào phần mềm hệ thống Phòng khám.
-
Chăm sóc khách hàng, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ, thẻ thành viên trọn gói.
-
Phối hợp với các bộ phận liên quan đón tiếp khách hàng đến trực tiếp Phòng khám.
-
Thực hiện các công việc khác được giao theo phân công của GĐ PK.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Tốt nghiệp đại học trở lên.
-
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng và sắp xếp lịch hẹn, lịch họp.
-
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt.
-
Kỹ năng vi tính cơ bản (sử dụng thành thạo Word, Excel).
-
Thái độ nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực.
Tại Công ty cổ phần Đông y Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-
Lương cứng: từ 8 triệu đồng + hoa hồng tư vấn sản phẩm.
-
Thưởng: Thưởng theo kết quả công việc (KPI) + các khoản thưởng khác theo chương trình bán hàng của Công ty;
-
Được hưởng đầy đủ chính sách của công ty dành cho nhân viên như thưởng lễ, thưởng tết. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
-
Được đào tạo về kiến thức y học, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
-
Được xem xét đánh giá tăng lương theo KPIs, xét duyệt tăng lương theo vị trí quản lý hoặc theo chuyên môn và kết quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đông y Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
