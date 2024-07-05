Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Đông y Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Được xem xét đánh giá tăng lương theo KPIs, xét duyệt tăng lương theo vị trí quản lý hoặc theo chuyên môn và kết quả công việc.

Được hưởng đầy đủ chính sách của công ty dành cho nhân viên như thưởng lễ, thưởng tết. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng: Thưởng theo kết quả công việc (KPI) + các khoản thưởng khác theo chương trình bán hàng của Công ty;

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng và sắp xếp lịch hẹn, lịch họp.

Thực hiện các công việc khác được giao theo phân công của GĐ PK.

Tiếp nhận khách hàng, sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ và kỹ thuật viên.

