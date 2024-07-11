Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 118 Đản Dị, Uy Nỗ, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận thông tin từ các phòng ban trong công ty để nắm nhu cầu tuyển dụng kịp thời.

- Lập kế hoạch tuyển dụng, kiểm soát quy trình tuyển dụng, theo sát ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

- Chuẩn bị hợp đồng lao động ký kết với người lao động.

- Tiếp nhận xử lý người lao động làm sai quy định, bị kỷ luật của công ty.

- Tham gia xây dựng, thay đổi nội dung: quy chế, quy trình, quy định, văn hóa công ty theo từng giai đoạn công ty.

- Thông báo và giải đáp mọi thắc mắc về quy trình quy định của công ty, chính sách cho người lao động: Thai sản, Hiếu, Hỷ, Ốm đau, BHXH, C&B,...

- Kiểm tra, giám sát và theo dõi tình hình thực hiện nội quy công ty đối với nhân sự.

- Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp, Hành chính văn phòng... hoặc các ngành nghề liên quan

- Kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm trong lĩnh vực nhân sự

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp, làm việc nhóm

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao và chủ động trong công việc

- Có kiến thức về quy trình tuyển dụng, có khả năng phỏng vấn ứng viên

- Hiểu biết về luật lao động, BHXH, BHTN

- Có khả năng tổ chức sự kiện sinh nhật, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp

- Có Laptop, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Nam/Nữ: Tuối 24-35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 15 triệu: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPI. Thỏa thuận thêm theo năng lực

- Được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.

- Phúc lợi: du lịch 1 năm 1 lần.

- Thưởng: các ngày lễ trong năm + thưởng Tết (theo tình hình kinh doanh của công ty)

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, đào tạo nâng cao năng lực và thu nhập.

- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Từ thứ 3 - Chủ nhật). Nghỉ Thứ 2; Phép 1 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin