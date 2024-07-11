Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 118 Đản Dị, Uy Nỗ, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Giảng dạy các lớp chất lượng cao tại Trung tâm.

- Quản lý, đào tạo chuyên môn đạt hiệu quả

- Đào tạo đội ngũ giáo viên để liên tục nâng cao chất lượng giảng dạy

- R&D sản phẩm: Bài giảng, khóa học

- Phối hợp làm truyền thông

- Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 4 năm Kinh nghiệm giảng dạy

- Tối thiểu 1 năm làm quản lý

- Trình độ tiếng Anh: >= C1

- Năng lực giảng dạy: có bằng Tesol

- Nắm rõ chương trình Cambridge (từ Starters -> PET) và BGD

- Yêu giáo dục

- Có năng lực lãnh đạo, đào tạo dẫn dắt đội ngũ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 - 30 triệu: Thỏa thuận thêm theo năng lực

- Thưởng: KPI, Phục vụ, Lễ Tết, thêm Thưởng Cổ phẩn cho nhân sự gắn bó.

- Được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.

- Du lịch 1 năm 1 lần.

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, đào tạo nâng cao năng lực và thu nhập.

- Thời gian làm việc:

+ Chính thức: 14:00 - 21:00 (Từ thứ 3 - Thứ 7). Chủ nhật 8:00 - 18:00; Nghỉ Thứ 2; Phép 1 ngày/tháng

- Địa điểm làm việc: Cơ sở 3, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

