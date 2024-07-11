Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

- Có kinh nghiệm làm marketing 5 năm. - Lập được kế hoạch xây dựng thương hiệu và kế hoạch marketing - Quản lý, tổ chức được phòng marketing - Thành thạ công cụ chỉnh sửa ảnh, cắt ghép video. - Biết quay chụp. - Am hiểu về các nền tảng Web, FB, TikTok Youtube - Chạy quảng cáo tất cả các nền tảng - Tư duy sáng tạo nội dung giỏi - Năng động, thay đổi nhanh, cập nhật xu hướng.

- Thu nhập từ 20 - 30 triệu: Thỏa thuận thêm theo năng lực

- Thưởng: KPI, Phục vụ, Lễ Tết, thêm Thưởng Cổ phẩn cho nhân sự gắn bó.

- Được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.

- Du lịch 1 năm 1 lần.

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, đào tạo nâng cao năng lực và thu nhập.

- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Từ thứ 3 - Chủ nhật). Nghỉ Thứ 2; Phép 1 ngày/tháng

- Địa điểm làm việc: Cơ Sở 3, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội