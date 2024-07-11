Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC
- Hà Nội: 118 Đản Dị, Uy Nỗ, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Xây dựng thương hiệu cho trung tâm Offline, Online: (Facebook, Youtube, Website tiktok..)
- Đưa KH về cho quản lý trung tâm - đạt KPI KH quan tâm, tiềm năng, khách hàng mua hàng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm marketing 5 năm.
- Lập được kế hoạch xây dựng thương hiệu và kế hoạch marketing
- Quản lý, tổ chức được phòng marketing
- Thành thạ công cụ chỉnh sửa ảnh, cắt ghép video.
- Biết quay chụp.
- Am hiểu về các nền tảng Web, FB, TikTok Youtube
- Chạy quảng cáo tất cả các nền tảng
- Tư duy sáng tạo nội dung giỏi
- Năng động, thay đổi nhanh, cập nhật xu hướng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 20 - 30 triệu: Thỏa thuận thêm theo năng lực
- Thưởng: KPI, Phục vụ, Lễ Tết, thêm Thưởng Cổ phẩn cho nhân sự gắn bó.
- Được tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.
- Du lịch 1 năm 1 lần.
- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, đào tạo nâng cao năng lực và thu nhập.
- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Từ thứ 3 - Chủ nhật). Nghỉ Thứ 2; Phép 1 ngày/tháng
- Địa điểm làm việc: Cơ Sở 3, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI