Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ngày đăng tuyển: 25/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mac Plaza số 10 Trần Phú, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm khai thác và chăm sóc tệp khách VIP của công ty: 

- Tiếp cận học viên tiềm năng qua các kênh (sự kiện, mối quan hệ, marketing, mạng xã hội, data có sẵn ... )

- Tìm hiểu nhu cầu học viên, định hướng và tư vấn phương án kinh doanh - marketing phù hợp dựa trên xây dựng lộ trình đào tạo và coaching đồng hành cho các học viên

- Tổ chức các buổi gặp gỡ, định hướng, pitching cụ thể với từng học viên

- Chăm sóc học viên trong các nhóm, tạo mối quan hệ làm việc lâu dài với học viên 

- Nghiên cứu, đánh giá về tình hình thị trường, đối thủ, đối tác để đề xuất phương án làm việc tối ưu 

- Báo cáo kết quả làm việc 

- Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành kinh doanh, đối ngoại, quốc tế, truyền thông, marketing ....

- Nam, nữ độ tuổi 9x, 2k

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Account Executive, Sale B2B, tư vấn giáo dục ... ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital marketing, Agency, truyền thông quảng cáo, phần mềm công nghệ, giáo dục đào tạo

- Nắm bắt được thị trường, xu hướng ngành marketing

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục tốt

- Có khả năng hướng đến mục tiêu, phân tích và ra quyết định

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý khối lượng công việc lớn

- Có trách nhiệm, chủ động, cầu tiến

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Ưu tiên nếu am hiểu các công cụ đánh giá con người như DISC, MBTI, thần số học .... 

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 – 12 triệu + KPI + phụ cấp (ăn trưa 500k, gửi xe, công tác, thể dục ...) , thu nhập15-50 triệu

- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .... theo quy định

- Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1-2 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động teambuilding gắn kết ....

- Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty, đào tạo định kỳ hàng tháng với các khóa học chuyên sâu về kinh doanh và marketing; được coaching thường xuyên để thấu hiểu bản thân và phát triển ; Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp (quy trình rõ ràng, cơ chế phúc lợi đầy đủ, đánh giá công bằng theo năng lực; lương thưởng đúng hạn), moi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

- Cạnh tranh công bằng và cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mac Plaza số 10 Trần Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

