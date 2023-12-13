Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty Cổ phần Huy Phong
Ngày đăng tuyển: 13/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Cổ phần Huy Phong

Thực phẩm đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty Cổ phần Huy Phong

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: nhà A3 ngõ 217 La Thành, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Từ 10 Triệu

  • Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.
  • Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng.
  • Đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
  • Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng,tin cậy của khách theo đúng quy trình.
  • Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.
  • Học, thuộc các sản phẩm công ty kinh doanh.
  • Thực hiện những công việc khách theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp - Làm việc nhóm. - Tin học văn phòng tốt. - Nói rõ ràng không nói ngọng, giọng địa phương nặng. - Trung thực. - Năng động

Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 15 - 20 triệu

Các chế độ khác theo luật lao động và quy chế công ty

KHÔNG CHẬM LƯƠNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Huy Phong

Công ty Cổ phần Huy Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A3 ngõ 217 La Thành, Ô Chợ Dừa

