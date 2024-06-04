[Hà Nội] Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Giáo Viên Tiếng Đức 3 người Toàn thời gian cố định lương Từ 20 đến 50 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
- Hà Nội: Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Giảng dạy tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1/B2 cho đối tượng học sinh du học nghề.
Luyện thi tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1 cho học viên,
Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ của lớp được giao.
Kiểm tra và đánh giá học viên định kỳ theo lộ trình của trung tâm.
Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Đức, kết hợp giới thiệu về văn hóa Đức cho học viên trong quá trình giảng dạy.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Ngôn ngữ Đức hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Đức.
Có chứng chỉ tiếng Đức B2 Goethe trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.
Có kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi các trình độ.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực
(fulltime 20.000.000 - 50.000.000 VND/ tháng, parttime 800.000- 1.500.000đ/buổi dạy).
- Thưởng khi học viên bay, thưởng các dịp lễ, thưởng cuối năm
- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Cơ hội giao lưu, học hỏi với giáo viên và đối tác Đức.
- Cơ hội được tham gia các khóa học phát triển bản thân, phát triển kỹ năng và công việc lâu dài.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI