[Hà Nội] Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Giáo Viên Tiếng Đức 3 người Toàn thời gian cố định lương Từ 20 đến 50 triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Đức, kết hợp giới thiệu về văn hóa Đức cho học viên trong quá trình giảng dạy.

Kiểm tra và đánh giá học viên định kỳ theo lộ trình của trung tâm.

Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ của lớp được giao.

Luyện thi tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1 cho học viên,

Giảng dạy tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1/B2 cho đối tượng học sinh du học nghề.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi các trình độ.

Có chứng chỉ tiếng Đức B2 Goethe trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.

Tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Ngôn ngữ Đức hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Đức.

- Lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực

(fulltime 20.000.000 - 50.000.000 VND/ tháng, parttime 800.000- 1.500.000đ/buổi dạy).

- Thưởng khi học viên bay, thưởng các dịp lễ, thưởng cuối năm

- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của công ty.

- Cơ hội giao lưu, học hỏi với giáo viên và đối tác Đức.

- Cơ hội được tham gia các khóa học phát triển bản thân, phát triển kỹ năng và công việc lâu dài.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6