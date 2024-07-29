Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 29/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Cung Tri Thức, số 1, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán thuế của công ty;
  • Tham gia quyết toán thuế;
  • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán;
  • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;
  • Kiểm tra và đánh giá các sổ sách các năm
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo mục tiêu công việc hoàn thành tốt;
  • Thực hiện các công việc khác được giao từ Ban Giám Đốc;
  • Kiểm soát chứng từ kế toán và các báo cáo trước khi trình ký Giám đốc và nộp Cơ quan quản lý nhà nước
  • Liên hệ làm việc với các cơ quan Thuế, Ngân hàng, Thống kê.
  • Thời gian làm việc thời vụ từ 4-6 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp chính quy Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
  • Có 02 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp
  • Nắm vững quy định của Luật thuế, BHXH và các quy định hiện hành liên quan đến công tác kế toán;
  • Hiểu rõ và kiểm soát tốt số liệu các loại báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối tài khoản,   
  • Có kỹ năng phân tích, thẩm định và xử lý số liệu, kỹ năng quản lý thời gian;
  • Có tư duy logic, khả năng tổng hợp, lập kế hoạch, đề xuất các giải pháp trong công việc;
  • Có kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc;

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

  • Mức lương: thương lượng
  • Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định ;
  • Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN;
  • Lương tháng 13, sinh nhật, lễ, tết, hiếu hỉ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

