Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Cung Tri Thức, số 1, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán thuế của công ty;
- Tham gia quyết toán thuế;
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;
- Kiểm tra và đánh giá các sổ sách các năm
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo mục tiêu công việc hoàn thành tốt;
- Thực hiện các công việc khác được giao từ Ban Giám Đốc;
- Kiểm soát chứng từ kế toán và các báo cáo trước khi trình ký Giám đốc và nộp Cơ quan quản lý nhà nước
- Liên hệ làm việc với các cơ quan Thuế, Ngân hàng, Thống kê.
- Thời gian làm việc thời vụ từ 4-6 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chính quy Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
- Có 02 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp
- Nắm vững quy định của Luật thuế, BHXH và các quy định hiện hành liên quan đến công tác kế toán;
- Hiểu rõ và kiểm soát tốt số liệu các loại báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối tài khoản,
- Có kỹ năng phân tích, thẩm định và xử lý số liệu, kỹ năng quản lý thời gian;
- Có tư duy logic, khả năng tổng hợp, lập kế hoạch, đề xuất các giải pháp trong công việc;
- Có kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc;
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thương lượng
- Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định ;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN;
- Lương tháng 13, sinh nhật, lễ, tết, hiếu hỉ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
