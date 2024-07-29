Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: 144
- 146
- 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Quận 1
- Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà A2 D21 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm trên nền tảng WEB cho các đại lý
- Làm việc với Project Leader, Designer và Backend Developers để triển khai các tính năng của sản phẩm
- Đảm bảo chất lượng code rõ ràng, mạch lạc, được test kĩ và dễ dàng bảo trì
- Tìm hiểu và dẫn dắt về các phương pháp kỹ thuật phù hợp nhất về khả năng truy cập, hiệu suất và tiêu chuẩn mã code
- Đào tạo và hướng dẫn công việc cho nhân viên Junior/Middle
- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm
- Báo cáo công việc với cấp trên.
- Làm việc remote
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng nhật thành thạo trình độ tương đương N1
- Từ 2 năm kinh nghiệm về Frontend
- Kiến thức vững chắc về HTML, CSS, JavaScript.
- Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs.
- Hiểu biết về Responsive Design và các kỹ thuật tối ưu hóa giao diện.
- Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.
- Kiến thức về UI/UX.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến công nghệ
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm
- Thưởng thành tích, thưởng dự án
- Có cơ hội tiếp cận cũng như trải nghiệm các công nghệ mới khi phát triển dự án
- Làm việc remote
- Làm việc cho công ty nhật bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
