Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm trên nền tảng WEB cho các đại lý

- Làm việc với Project Leader, Designer và Backend Developers để triển khai các tính năng của sản phẩm

- Đảm bảo chất lượng code rõ ràng, mạch lạc, được test kĩ và dễ dàng bảo trì

- Tìm hiểu và dẫn dắt về các phương pháp kỹ thuật phù hợp nhất về khả năng truy cập, hiệu suất và tiêu chuẩn mã code

- Đào tạo và hướng dẫn công việc cho nhân viên Junior/Middle

- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm

- Báo cáo công việc với cấp trên.

- Làm việc remote