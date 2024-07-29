Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 29/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 144

- 146

- 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Quận 1

- Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà A2 D21 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm trên nền tảng WEB cho các đại lý

- Làm việc với Project Leader, Designer và Backend Developers để triển khai các tính năng của sản phẩm

- Đảm bảo chất lượng code rõ ràng, mạch lạc, được test kĩ và dễ dàng bảo trì

- Tìm hiểu và dẫn dắt về các phương pháp kỹ thuật phù hợp nhất về khả năng truy cập, hiệu suất và tiêu chuẩn mã code

- Đào tạo và hướng dẫn công việc cho nhân viên Junior/Middle

- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm

- Báo cáo công việc với cấp trên.

- Làm việc remote

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng nhật thành thạo trình độ tương đương N1

- Từ 2 năm kinh nghiệm về Frontend

- Kiến thức vững chắc về HTML, CSS, JavaScript.

- Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs.

- Hiểu biết về Responsive Design và các kỹ thuật tối ưu hóa giao diện.

- Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.

- Kiến thức về UI/UX.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến công nghệ     

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm
- Thưởng thành tích, thưởng dự án
- Có cơ hội tiếp cận cũng như trải nghiệm các công nghệ mới khi phát triển dự án
- Làm việc remote
- Làm việc cho công ty nhật bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ha-noi-cong-ty-co-phan-pgt-solutions-leader-frontend-deverloper-jlpt-n1-remote-1-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-thoa-thuan-job203750
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG GIA TRANG
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ENCYCOM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH
8 - 8.7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH HVNet
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 400 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS
200 - 400 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Market Research Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Sio Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Sio Concepts
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THÀNH CƯ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THÀNH CƯ
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT - HUẤN LUYỆN AN TOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT - HUẤN LUYỆN AN TOÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Giá Kho Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN VŨ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Việt Phát Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm