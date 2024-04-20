Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần SMK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

• Xây dựng Kế hoạch:

- Nghiên cứu về sản phẩm, về thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Xây dựng Kế hoạch về việc phát triển sản phẩm, dịch vụ theo từng tháng, quý, năm gửi các cấp quản lý phê duyệt (bao gồm kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết việc xây dựng chiến lược truyền thông để tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng & nâng cao hình ảnh của thương hiệu trên thị trường, kế hoạch về ngân sách, doanh thu dự kiến, timeline...)

• Tổ chức thực hiện, giám sát việc vận hành theo Kế hoạch:

- Quản lý fanpage, website, kênh zalo của công ty.

- Liên hệ và Phối hợp với các team Digital và Outsourcing Vendors để hoàn thành các hoạt động quảng bá Nhãn hiệu và quảng cáo mang lại Khách hàng cũng như doanh thu

- Chịu trách nhiệm thực hiện và cung cấp các bài PR, các nội dung cho các trang fanpage, zalo, tiktoc…, các ấn phẩm trực tuyến, các trang xã hội...

- Phối hợp với các bộ phận và phòng ban trong công tác tổ chức sự kiện