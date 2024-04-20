Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần SMK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần SMK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

• Xây dựng Kế hoạch:

- Nghiên cứu về sản phẩm, về thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Xây dựng Kế hoạch về việc phát triển sản phẩm, dịch vụ theo từng tháng, quý, năm gửi các cấp quản lý phê duyệt (bao gồm kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết việc xây dựng chiến lược truyền thông để tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng & nâng cao hình ảnh của thương hiệu trên thị trường, kế hoạch về ngân sách, doanh thu dự kiến, timeline...)

• Tổ chức thực hiện, giám sát việc vận hành theo Kế hoạch:

- Quản lý fanpage, website, kênh zalo của công ty.

- Liên hệ và Phối hợp với các team Digital và Outsourcing Vendors để hoàn thành các hoạt động quảng bá Nhãn hiệu và quảng cáo mang lại Khách hàng cũng như doanh thu

- Chịu trách nhiệm thực hiện và cung cấp các bài PR, các nội dung cho các trang fanpage, zalo, tiktoc…, các ấn phẩm trực tuyến, các trang xã hội...

- Phối hợp với các bộ phận và phòng ban trong công tác tổ chức sự kiện

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí và tương đương

 • Kinh nghiệm: - Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

• Kỹ năng / khả năng:

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt

- Hiểu biết về Digital Marketing: Facebook, Google, zalo, tiktoc..., am hiểu Marketing truyền thống

- Kỹ năng mức cơ bản các phần mềm photoshop, AI, Canva…

- Giao tiếp tốt

- Có khả năng xử lý và giải quyết hiệu quả các vấn đề

- Có khả năng làm việc nhóm

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp

- Có khả năng quản lý ngân sách

Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 9-20 triệu/ tháng (tùy theo năng lực, kinh nghiệm). Lương cơ bản + phụ cấp  + Thưởng KPI + Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí 

• Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành

• Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ Phúc lợi khác như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm.

• Được đi du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty

• Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài chuyên sâu nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn.

• Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhân văn, bền vững và thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

