Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần SMK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Hình thức làm việc

- Hà Nội: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Địa điểm làm việc

- Tiếp cận khách hàng Đại Lý, phát triển và quảng bá sản phẩm mới

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu: Các Đại Lý , Cửa Hàng ....

- Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa ra thị trường theo khu vực được phân công.

- Duy trì hệ thống phân phối hiện hữu, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Theo dõi và giải quyết các khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan khác.

- Theo dõi, xúc tiến bán hàng và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

- Báo cáo hàng ngày công việc đi thị trường để xử lý kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

- Cập nhật sản phẩm trên Catalogue , giá sản phẩm lên Website công ty, nắm rõ chính sách Đại Lý .