Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần SMK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần SMK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tiếp cận khách hàng Đại Lý, phát triển và quảng bá sản phẩm mới

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu: Các Đại Lý , Cửa Hàng ....

- Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa ra thị trường theo khu vực được phân công.

- Duy trì hệ thống phân phối hiện hữu, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Theo dõi và giải quyết các khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan khác.

- Theo dõi, xúc tiến bán hàng và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

- Báo cáo hàng ngày công việc đi thị trường để xử lý kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

- Cập nhật sản phẩm trên Catalogue , giá sản phẩm lên Website công ty, nắm rõ chính sách Đại Lý .

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê, nhiệt huyết với nghề Sales

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (ưu tiên ngành điện – điện tử, kinh doanh, marketing);

- Tuổi từ 22-35 tuổi

- Năng động, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập;

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc, có tính cầu tiến;

- Kinh nghiệm làm sales ngành đèn led chiếu sáng kênh GT,MT từ 1 năm trở lên.

- Ưu tiên đã từng làm việc tại một trong các công ty kinh doanh đèn led TP Hà Nội như Rạng Đông, Điên Quang, VNE, Sopoka, TLC, Nival, Panasonic,MPE, Philips, Opple, ........ Nhân sự có kinh nghiệm có thể nhận mức lương cơ bản cao hơn.

Có thể đi công tác các Tỉnh khi có nhu cầu của cấp trên để phát triển thị trường nếu có.

Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 10-20 triệu/ tháng. Lương cơ bản + phụ cấp 8.000.000-10.000.000 (tùy theo năng lực, kinh nghiệm) + Thưởng KPI + Hoa hồng doanh số

• Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành

• Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ Phúc lợi khác như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm.

• Được đi du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty

• Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài chuyên sâu nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn.

• Được làm việc trong môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp, nhân văn, bền vững và thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Công ty Cổ phần SMK Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

