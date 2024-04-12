[Hà Nội] Công ty Cổ phần SMK Việt Nam Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh đèn Led tại Hà Nội 1 người Toàn thời gian tạm thời lương Từ 20 triệu đến 40 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam
- Hà Nội: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Xây dựng chiến lược kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm cho toàn bộ khu vực được phân công.
- Tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển thị trường, độ phủ nhóm hàng.
- Kết hợp với bộ phận marketing xây dựng kế hoạch, triển khai các chương trình marketing, quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mại.
- Chăm sóc, phát triển khách hàng nhà phân phối, đại lý đang có.
- Mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu, phát triển hệ thống khách hàng và nhà phân phối tại địa bàn quản lý
- Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo với doanh số, điểm bán, thu hồi công nợ khu vực được phân công.
- Xây dựng, đào tạo, quản lý đội ngũ kinh doanh
- Xây dựng và đánh giá KPI cho nhân viên cấp dưới
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc 02 năm tại vị trí tương đương quản lý từ 10 nhân sự cấp dưới, Có kinh nghiệm thị trường tại khu vực Miền Bắc kênh phân phối truyền thống tối thiểu 03 năm gần nhất.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, điện dân dụng, thiết bị điện nước dân dụng hoặc các ngành nghề liên quan
- Các kỹ năng cần có:
Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Xây dựng và phát triển đội nhóm
Thích ứng và linh hoạt
Khả năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ và quản lý con người.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Kỹ năng sử dụng phần mềm bán hàng, tin học văn phòng tốt.
Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 20-40 Triệu (lương cơ bản + Phụ cấp + thưởng doanh số)
- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng thi đua theo từng chiến dịch
- Thưởng tết 1-3 tháng lương, thưởng các ngày lễ, sinh nhật, hiếu hỷ....
- Tham gia chế độ BHXH, các chế độ khác theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.
- Nghỉ phép năm theo quy định công ty.
- Chế độ lương thưởng tăng theo năng lực làm việc.
- Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp
- Nghỉ mát, teambuilding, tham gia các sự kiện của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SMK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI