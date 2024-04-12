[Hà Nội] Công ty Cổ phần SMK Việt Nam Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh đèn Led tại Hà Nội 1 người Toàn thời gian tạm thời lương Từ 20 triệu đến 40 triệu

- Hà Nội: Số 8, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

- Xây dựng và đánh giá KPI cho nhân viên cấp dưới

- Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo với doanh số, điểm bán, thu hồi công nợ khu vực được phân công.

- Mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu, phát triển hệ thống khách hàng và nhà phân phối tại địa bàn quản lý

- Chăm sóc, phát triển khách hàng nhà phân phối, đại lý đang có.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm cho toàn bộ khu vực được phân công.

- Có kinh nghiệm làm việc 02 năm tại vị trí tương đương quản lý từ 10 nhân sự cấp dưới, Có kinh nghiệm thị trường tại khu vực Miền Bắc kênh phân phối truyền thống tối thiểu 03 năm gần nhất.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, điện dân dụng, thiết bị điện nước dân dụng hoặc các ngành nghề liên quan

- Các kỹ năng cần có:

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Xây dựng và phát triển đội nhóm

Thích ứng và linh hoạt

Khả năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ và quản lý con người.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Kỹ năng sử dụng phần mềm bán hàng, tin học văn phòng tốt.