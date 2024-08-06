Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Ngày đăng tuyển: 06/08/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan tới đăng ký sản phẩm theo đúng quy trình, quy chế của ngành Dược và theo quy định pháp luật hiện hành

- Soạn thảo hồ sơ; phối hợp với nhà sản xuất/đơn vị/các phòng ban chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ

- Phối hợp theo dõi, phản hồi và thúc đẩy tiến độ hồ sơ đăng ký tại cơ quan quản lý để đảm bảo kế hoạch đề ra

- Thực hiện các cập nhật, thay đổi hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình lưu hành sản phẩm

- Cập nhật các quy định trong ngành Dược nói chung và mảng đăng ký sản phẩm nói riêng (các công văn chung, các QT,QĐ liên quan đến đăng thuốc, kê khai giá, thầu, quản lý chất lượng ...)

- Lập kế hoạch đăng ký thuốc, thực phẩm chức năng, TBYT theo kỳ (tuần, tháng, năm)

- Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch/phát sinh dưới sự chỉ đạo của TBP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Y/Dược

- Kỹ năng giao tiếp và đọc dịch tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh

- Có kinh nghiệm đăng ký thuốc là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động

- Có chuyên gia đào tạo, hướng dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

