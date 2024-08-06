Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Thực hiện các công việc liên quan tới đăng ký sản phẩm theo đúng quy trình, quy chế của ngành Dược và theo quy định pháp luật hiện hành

- Soạn thảo hồ sơ; phối hợp với nhà sản xuất/đơn vị/các phòng ban chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ

- Phối hợp theo dõi, phản hồi và thúc đẩy tiến độ hồ sơ đăng ký tại cơ quan quản lý để đảm bảo kế hoạch đề ra

- Thực hiện các cập nhật, thay đổi hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình lưu hành sản phẩm

- Cập nhật các quy định trong ngành Dược nói chung và mảng đăng ký sản phẩm nói riêng (các công văn chung, các QT,QĐ liên quan đến đăng thuốc, kê khai giá, thầu, quản lý chất lượng ...)

- Lập kế hoạch đăng ký thuốc, thực phẩm chức năng, TBYT theo kỳ (tuần, tháng, năm)

- Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch/phát sinh dưới sự chỉ đạo của TBP