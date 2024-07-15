Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Cung cấp các thông tin khoa học về thuốc tới Y Bác sĩ.
- Xây dựng mối quan hệ và hình ảnh Công ty tới Y Bác sĩ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm thông qua việc đảm bảo các dịch vụ của công ty được đáp ứng theo yêu cầu
- Lên kế hoạch phủ địa bàn và tăng doanh số.
- Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng
- Báo cáo kịp thời cho quản lý những thông tin trên địa bàn: tình hình danh mục thuốc, thông tin thời gian làm thầu, những sự việc xảy ra trên địa bàn ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty
- Theo dõi xu hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong địa bàn, báo cáo thông tin thị trường cho quản lý và đội ngũ marketing.
- Sử dụng thông tin dữ liệu khách hàng cho việc lên kế hoạch chi tiết việc ghé thăm khách hàng theo ngày, theo tuần, theo tháng, phân bổ nguồn lực hoặc các hoạt động tiếp thị trực tiếp đến khách hàng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có từ 6 tháng kinh nghiệm Trình Dược Viên nhóm hàng Da Liễu Thẩm Mỹ, Nha Khoa, Sản Khoa, Nhà Thuốc
- Tốt nghiệp Đại học ngành Y/ Dược
- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng quản lý công việc, làm việc nhóm
- Trung thực, trách nhiệm
Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty có chính sách nghỉ lễ , tết, ngày cưới , thai sản, ôm đau , nghỉ mát hàng năm.
- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước BHXH, BHYT, BHTN
- Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về kiến thức sản phẩm và các kỹ năng trong công việc
- Làm việc với các bệnh viện lớn, cơ hội gặp gỡ những Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành và phát triển bản thân.
- TDV cống hiến tốt và đủ năng lực sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển lên vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI