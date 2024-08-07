Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Thời gian làm việc: Chọn 1 trong 2 ca sau:

Nhiều chương trình thi đua dành cho phòng Sale, thưởng lên đến hàng triệu đồng.

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí liên quan là 1 lợi thế

Ghi nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng qua điện thoại

Tư vấn chốt đơn với khách hàng từ bộ phận MKT (có data từ công ty, data nóng).

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI