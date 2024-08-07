Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/08/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Đến 15 Triệu

  • Gọi điện thoại để giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng

  • Tư vấn chốt đơn với khách hàng từ bộ phận MKT (có data từ công ty, data nóng).

  • Quản lý thông tin khách hàng

  • Ghi nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng qua điện thoại

  • Thực hiện các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có laptop cá nhân

  • Ưu tiên giao tiếp tốt

  • Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí liên quan là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: Lương cứng (từ 6-9M) + Phụ cấp ăn ca + Phụ cấp tiền điện thoại + Hoa Hồng + KPI => Thu nhập trung bình từ: 15-25M.

  • Nhiều chương trình thi đua dành cho phòng Sale, thưởng lên đến hàng triệu đồng.

  • Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của hairBank.

  • Chế độ chăm sóc sức khỏe khám sức khỏe định kỳ hàng năm

  • Nghỉ phép 12 ngày/ năm

  • Thời gian làm việc đăng ký linh hoạt

  • Thưởng lễ tết trong năm 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương lịch 8/3 20/10, Thưởng thâm niên

  • Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ ..

  • Các buổi chia sẻ kiến thức offline được cung cấp bởi BLĐ công ty.

  • Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên cấp Leader.

Thời gian làm việc: Chọn 1 trong 2 ca sau:

  • Ca 1: 08h30 - 17h30, hoặc

  • Ca 2: 13h15 - 22h00

  • Nghỉ 01 thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM

CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

