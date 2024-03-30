Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty thực phẩm VaHi làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty thực phẩm VaHi
- Hà Nội: C18 Lô 19 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Chuẩn bị, sơ chế nguyên vật liệu.
Đảm bảo chất lượng và vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn.
Làm việc an toàn xung quanh thiết bị nhà bếp và báo cáo bất kỳ vấn đề phát sinh cho Quản lý.
Chế biến các món ăn theo menu, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.
Hỗ trợ giữ vệ sinh bếp và các khu vực được phân công
Sắp xếp gọn gàng các trang thiết bị trong bếp
Bảo quản, kiểm tra tất cả dụng cụ, trang thiết bị bếp trong ca hoạt động
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng làm ở các vị trí tương đương: phụ bếp, pha chế, …
Xưởng không yêu cầu kinh nghiệm cho vị trí này, chỉ cần bạn là một người chịu khó, nhanh nhẹn, trung thực và có chí cầu tiến Xưởng sẽ luôn tạo điều kiện cho bạn phát triển trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, biết lắng nghe, sửa sai để phù hợp với công việc
Đọc số tiền nhận từ khách và trả chính xác số tiền còn thừa. Tiền đưa cho khách phải sắp xếp gọn gàng để khách kiểm tra.
Tại Công ty thực phẩm VaHi Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG: 8-12 triệu/ ca
Ca làm việc:
Ca hành chính (6h30-17h30)
Ca chiều (12h00 - 22h00)
Được nghỉ 2 ngày/tháng
Nghỉ giữa ca 1 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thực phẩm VaHi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
