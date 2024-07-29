[Hà Nội] Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH BẢO HIỂM 5 người Toàn thời gian cố định lương Đến 30 triệu

Thưởng doanh số, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.

Thu nhập cố định theo target: 8,000,000 - 14,000,000 đồng/ tháng + Lương cứng.

=> Tổng thu nhập trung bình từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Tháng đầu chỉ đi học để thi chứng chỉ, hỗ trợ 6 triệu đồng.

Thời gian làm việc: 9.00 - 16.00, chấm công hợp lệ từ 9.00 - 10.30 sáng, linh hoạt thời gian làm việc.

Được trải nghiệm các dịch vụ Spa, tham gia các Workshop: làm tranh hoa khô, làm nến thơm,... miễn phí

Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ bán hàng chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.

Hỗ trợ data khách hàng cũ và mới, các buổi Workshop theo chủ đề để tiếp cận khách hàng, thẻ F&B hỗ trợ tiếp khách.