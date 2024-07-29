[Hà Nội] Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH BẢO HIỂM 5 người Toàn thời gian cố định lương Đến 30 triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 29/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

1. Tư vấn Tài Chính (50%):

  • Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

  • Tư vấn, trình bày các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  • Tìm hiểu và mở rộng up sale/cross sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới. 

2. Chăm sóc Khách hàng (30%):

  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tỉnh trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng.

  • Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng.

3. Xây dựng Thương hiệu (20%):

  • Xây dựng và giữ gìn hình ảnh thương hiệu AIA Exchange theo đúng chuẩn mực của công ty.

 

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.

  • Từ 24 tuổi (sinh năm 2000, 1999 trở đi).

  • Có kinh nghiệm tại các vị trí tư vấn, kinh doanh là một lợi thế.

  • Có chí cầu tiến và có thể làm việc trong môi trường áp lực.

 

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập cố định theo target: 8,000,000 - 14,000,000 đồng/ tháng + Lương cứng.

  • Thưởng doanh số, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.

=> Tổng thu nhập trung bình từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

  • Tháng đầu chỉ đi học để thi chứng chỉ, hỗ trợ 6 triệu đồng.

  • Thời gian làm việc: 9.00 - 16.00, chấm công hợp lệ từ 9.00 - 10.30 sáng, linh hoạt thời gian làm việc.

  • Được trải nghiệm các dịch vụ Spa, tham gia các Workshop: làm tranh hoa khô, làm nến thơm,... miễn phí

  • Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ bán hàng chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế. 

  • Hỗ trợ data khách hàng cũ và mới, các buổi Workshop theo chủ đề để tiếp cận khách hàng, thẻ F&B hỗ trợ tiếp khách. 

  • Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến lộ trình rõ ràng: 6 tháng đến 12 tháng lên cấp Quản lý.

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

