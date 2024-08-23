Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Supharmco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 200 Triệu

Công ty TNHH Supharmco
Ngày đăng tuyển: 23/08/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Supharmco

Mức lương
8 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 200 Triệu

  • Tiếp nhận thông tin của khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm từ bộ phận Marketing
  • Hình thức tư vấn: nhắn tin và gọi điện cho khách hàng
  • Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm
  • Hỗ trợ khách các thủ tục mua hàng.

Với Mức Lương 8 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Độ tuổi: 2005 - 1990
  • Ưu tiên có kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hỗ trợ 1:1
  • Tỉ mỉ, chi tiết, trung thực
  • Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Supharmco Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được học các kĩ thuật chốt sale, kĩ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng , làm bạn với khách hàng
  • Được tài trợ học miễn phí các khóa phát triển bản thân, các kĩ năng thấu hiểu tâm lý , làm chủ cảm xúc , thuyết trình,...
  • Môi trường làm việc trẻ, năng động, văn hóa chú trọng con người
  • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động
  • Tham quan, du lịch, nghỉ mát tối thiểu 1 năm/lần theo quy định của công ty;
  • Được đào tạo về nghiệp vụ Kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Supharmco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

