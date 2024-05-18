[Hà Nội] Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/05/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 376/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Nhận dự án từ BGĐ, lên kế hoạch đấu thầu.
  • Lên kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu dự án tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế và tiến độ dự án.
  • Quản lý và điều hành các hoạt động cải tiến dự án theo 5S, ISO hiện có.
  • Tập hợp và quản lý thông tin, dữ liệu, hồ sơ pháp lí của dự án.
  • Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, tiếp cận và hỗ trợ khách hàng xây dựng giải pháp theo yêu cầu nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh.
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học tại các chuyên ngành: Đấu thầu, tài chính, kế toán, luật, môi trường, đất đai,...
  • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ≥ 2 năm
  • Kỹ năng sắp xếp và lên kế hoạch công việc.
  • Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp…
  • Cẩn thận, năng động, quyết đoán, trung thực nhiệt huyết với công việc.

Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

  • Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
  • Được hướng dẫn công việc tận tình
  • Làm việc trong môi trường cực thoải mái, năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân.
  • Chế độ nghỉ lễ, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch đầy đủ.
  • Thời gian làm việc: Thứ 2- sáng Thứ 7; 8h-17h (Nghỉ trưa 1h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

