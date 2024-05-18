Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 17 ngách 376/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.
- Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí kế toán tổng hợp, hỗ trợ cung cấp số liệu, chứng từ cho các phòng ban khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Từ 12-15 triệu
- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....
- Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
