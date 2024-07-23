Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 18 Triệu
- Thiết kế các giao diện sản phẩm UI UX mobile app trên App store và Google play (các app về tool); graphic cho ứng dụng ( feature, screenshot, graphic ad, content in app...)
- Phân tích thị trường, hành vi người dùng để cải thiện, tối ưu chất lượng sản phẩm;
- Biết triển khai vẽ sitemaps/ IA map, users flow, wireframes và tạo prototypes;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có kinh nghiệm trong việc thiết kế UX UI mobile app;
- Đã có ít nhất 3-4 app trở lên tự làm từ đầu đến cuối được duyệt hoặc tự làm nâng cấp thêm tính năng được release (Chưa tính những app không được code, không tính app làm trong khóa học);
- Thông thạo phần mềm Figma, Adobe Illus, Adobe Photoshop…;
- Nắm được kiến thức về Material Design và Human Interface;
- Làm việc theo team, quản lý phần làm việc (layout, frame) cụ thể rõ ràng;
- Gửi kèm Portfolio khi ứng tuyển.
Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tới 18 triệu;
- Giờ làm việc 9h00 - 17h30; từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN);
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
- 4 đợt review trong năm; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);
- Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao;
- Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;
- Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);;
- Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard…
- Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam
