[Hà Nội] Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn (PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI) TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 10 triệu

· Thu thập, nghiên cứu và phân tích những động thái của thị trường và khách hàng mục tiêu thông qua việc đi thị trường, khảo sát, v.v., sau đó tổng hợp thành các bản báo cáo.

· Nắm vững những thông tin về khách hàng và đối tác nhằm tạo thuận lợi trong quá trình làm việc.

· Đánh giá tiềm năng của thị trường, từ đó xây dựng những định hướng, chính sách cho công việc hiện tại và tương lai.

· Dựa vào định hướng và mục tiêu của doanh nghiệp, tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cho tất cả các sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp.

· Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện những chương trình phát triển thị trường.

· Khai thác những nguồn khách hàng mới thông qua việc gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm mà công ty cung cấp.