[Hà Nội] Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn (PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI) TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 10 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 92 PHÚC LÂM, PHÚC TIẾN, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI, Huyện Phú Xuyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
· Thu thập, nghiên cứu và phân tích những động thái của thị trường và khách hàng mục tiêu thông qua việc đi thị trường, khảo sát, v.v., sau đó tổng hợp thành các bản báo cáo.
· Nắm vững những thông tin về khách hàng và đối tác nhằm tạo thuận lợi trong quá trình làm việc.
· Đánh giá tiềm năng của thị trường, từ đó xây dựng những định hướng, chính sách cho công việc hiện tại và tương lai.
· Dựa vào định hướng và mục tiêu của doanh nghiệp, tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cho tất cả các sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp.
· Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện những chương trình phát triển thị trường.
· Khai thác những nguồn khách hàng mới thông qua việc gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm mà công ty cung cấp.
· Trực tiếp tham gia vào việc tiếp thị và thúc đẩy doanh số bán hàng chung cho phòng kinh doanh.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có kinh nghiệm chuyên môn/sale từ 1 năm trở lên. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành.
· Có khả năng tổ chức, triển khai công việc 1 cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
· Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp thông tin và kỹ năng phân tích, đọc hiểu báo cáo kinh doanh.
· Có khả năng hoạch định, tổ chức công việc của cá nhân, Có tinh thần trách
nhiệm, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
· Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng tốt. Ngoại hình ưa nhìn.
Thời gian làm việc:
+ Sáng từ 8h00 – 12h00
+ Chiều từ 14h00 – 18h00
Nghỉ thứ 7 hàng tuần
Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thử việc : Lương Cơ bản + Phí công tác thị trường. Thử việc 2 tháng, hưởng 85% LCB. Hỗ trợ chi phí ăn ở cho nhân viên ở xa.
- Phụ cấp xăng, xe, ăn, ở: khi đi thị trường.
- Chế độ khen thưởng riêng (hoàn thành tốt công việc)
- Môi trường năng động, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn
- Sản phẩm đa dạng và nổi tiếng trên thị trường
- Phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ, tết, bảo hiểm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI