Tuyển Hành chính Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 23/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Phó phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 92 Phúc Lâm, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Tp Hà Nội, Huyện Phú Xuyên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Tham mưu cho TP HCNS trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.

+ Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

+ Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.

+ Định kỳ cần lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

+ Lập ngân sách nhân sự. Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp. Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.

+ Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó. 

+ Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,…

+ Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.

+ Phối hợp với phòng kế toán để hạch toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí quản lý tương đương.

+ Có bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

+ Có nền tảng kiến thức chuyên môn sâu rộng về quản trị nguồn nhân lực, có kiến thức về Luật lao động, bảo hiểm và các quy định, nghị định liên quan khác, am hiểu về tâm lý học và cách đối nhân xử thế.

+ Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, Kỹ năng lập kế hoạch.

+ Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh.

+ Kỹ năng giao tiếp , Khả năng bao quát và giám sát công việc, Chịu được áp lực công việc.

+ Khả năng làm việc độc lập cao.

+ Có khả năng tư duy, lý luận và ra quyết định tốt

Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương: LCB 10 triệu + trách nhiệm 2 triệu 
  • Thử việc 2 tháng, nhận 85% LCB
  • Môi trường năng động, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
  • Phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ, tết, bảo hiểm xã hội ( sau 6 tháng đóng BHXH theo mức quy định của công ty)…

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty XNK và Đầu tư Bảo Sơn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 92, Phúc Lâm, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

