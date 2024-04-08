Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Cty TNHH công nghệ và giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Cty TNHH công nghệ và giáo dục Việt Mỹ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 67 Đàm Quang Trung, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- chấm công, làm lương
- chấm ăn, chấm học phí
- hoạch toán phần mềm
-thu học phí, các nhiệm vụ khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình trong công việc
có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tại Cty TNHH công nghệ và giáo dục Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
hưởng các chế độ cơ bản
có đóng bảo hiểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH công nghệ và giáo dục Việt Mỹ
