Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Dược Medivistar làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Dược Medivistar
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 32D2, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
1. Quản trị các sàn TMĐT 2. Chăm sóc bán hàng nhà thuốc có sẵn data
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Dược sỹ được ưu tiên 2. Có kinh nghiệm bán hàng online 3. Có kinh nghiệm livestream được ưu tiên
Tại Dược Medivistar Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 triệu + 5-17% doanh số phát sinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dược Medivistar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
