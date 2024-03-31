Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Dược Medivistar làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Dược Medivistar
Ngày đăng tuyển: 31/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Dược Medivistar

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32D2, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Quản trị các sàn TMĐT 2. Chăm sóc bán hàng nhà thuốc có sẵn data

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Dược sỹ được ưu tiên 2. Có kinh nghiệm bán hàng online 3. Có kinh nghiệm livestream được ưu tiên

Tại Dược Medivistar Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu + 5-17% doanh số phát sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dược Medivistar

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

