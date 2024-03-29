Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Học viện Rikkei Academy, Tầng 7, toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Liên hệ data có sẵn do công ty cung cấp;
- Lọc đối tượng khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh theo chiến dịch Đại học năm 2024
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trách nhiệm với công việc
- Có khả năng giao tiếp, không nói ngọng, không giọng địa phương
- Ưu tiên các bạn yêu thích môi trường giáo dục
- Có khả năng làm việc nhóm, năng động, nhiệt tình
- Chăm chỉ, ham học hỏi và tìm tòi cái mới
Tại Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 25k/1 giờ - 1 tuần làm tối thiểu 15 giờ
- Thu nhập: 2.000.000 - 4.000.000 vnd/1 tháng + thưởng theo doanh thu
- Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty.
- Tham gia các chương trình trải nghiệp, và phúc lợi
- Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
