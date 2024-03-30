Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình
Ngày đăng tuyển: 30/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 20 Triệu

  • Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân, tập trung vào các sản phẩm tín dụng, cho vay Sản xuất kinh doanhBất động sản, Dự án, tiêu dùng...
  • Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ. 
  • Quản lý danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
  • Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối KHCN/chi nhánh từng thời kỳ
  • Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế….
  • Hiểu biết về ngành tài chính - ngân hàng, sản phẩm/dịch vụ ngân hàng
  • Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook…)
  • Kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

-Máy tính xách tay

  •  -Bảo hiểm
  • -Du Lịch
  •  -Phụ cấp
  • -Du lịch nước ngoài
  •  -Đồng phục
  • -Thưởng
  •  -Chăm sóc sức khỏe
  • -Đào tạo
  •  -Tăng lương
  • -Công tác phí
  •  -Phụ cấp thâm niên
  • -Chế độ nghỉ phép
  •  -Chế độ tập thể dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Liễu Giai

