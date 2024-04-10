Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Thực hiện công tác phát triển kinh doanh tại sàn giao dịch và quầy khách hàng Ưu tiên của chi nhánh: tư vấn và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của MB cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng Ưu tiên bao gồm: Huy động vốn, đầu tư trái phiếu, chứng chỉ quỹ, tài khoản thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử…
- Thực hiện cung cấp dịch vụ Chi nhánh.
- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng theo phân khúc Mass và VIP.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học
- Hiểu biết các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân thông thường hoặc Khách hàng Ưu tiên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quan hệ khách hàng/Giao dịch viên/Chăm sóc khách hàng/Nhân viên kinh doanh...
- Ngoại hình khá (Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên)
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook…)
Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì
- -Máy tính xách tay
- -Bảo hiểm
- -Du Lịch
- -Phụ cấp
- -Đồng phục
- -Thưởng
- -Chăm sóc sức khỏe
- -Đào tạo
- -Tăng lương
- -Công tác phí
- -Phụ cấp thâm niên
- -Chế độ nghỉ phé
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank Ba Đình
