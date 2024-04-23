Tuyển Giáo dục/Đào tạo 1-All Stars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc:

- Trợ giảng quản lý lớp học: sắp lịch học,liên hệ giảng viên, điểm danh, nhắc nhở học viện đi học, điều phối giờ giấc học/giờ giấc nghỉ giải lao, chuẩn bị tài liệu lớp học, ghi nhận feedback…

- Trả lời thắc mắc học viên, người đăng ký học.. Tư vấn học viên trực tiếp khoá học tại công ty, qua hotline và các trang social

- Tìm kiếm/Soạn hay tự quay chụp nội dung đăng bài quảng bá khoá học và trực trang social của công ty mỗi ngày

- Phụ trách các chương trình quảng bá cho khoá học: workshop, hay livestream, hay webminar. Phối hợp với các phòng ban khác (phòng tài chính, phòng admin...khi cần thiết) để tổ chức các sự kiện này

- Xem xét các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads/TIktok Ads/giám sát kết quả hằng ngày và đề xuất hành động cụ thể với giám đốc chương trình để kết quả quảng cáo hiệu quả: ít tiền và tuyển được đủ học viên.