Tuyển Giáo dục/Đào tạo 1-All Stars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại 1-All Stars
- Hồ Chí Minh: 124 Tam Đảo phường 14 quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Mô tả công việc:
- Trợ giảng quản lý lớp học: sắp lịch học,liên hệ giảng viên, điểm danh, nhắc nhở học viện đi học, điều phối giờ giấc học/giờ giấc nghỉ giải lao, chuẩn bị tài liệu lớp học, ghi nhận feedback…
- Trả lời thắc mắc học viên, người đăng ký học.. Tư vấn học viên trực tiếp khoá học tại công ty, qua hotline và các trang social
- Tìm kiếm/Soạn hay tự quay chụp nội dung đăng bài quảng bá khoá học và trực trang social của công ty mỗi ngày
- Phụ trách các chương trình quảng bá cho khoá học: workshop, hay livestream, hay webminar. Phối hợp với các phòng ban khác (phòng tài chính, phòng admin...khi cần thiết) để tổ chức các sự kiện này
- Xem xét các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads/TIktok Ads/giám sát kết quả hằng ngày và đề xuất hành động cụ thể với giám đốc chương trình để kết quả quảng cáo hiệu quả: ít tiền và tuyển được đủ học viên.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Phù hợp với các bạn tốt nghiệp hoặc sinh viên định hướng theo ngành truyền thông, social, quản lý nghệ sĩ, sân khấu điện ảnh... giúp tạo dựng connection mảng phim, diễn viên. Hướng phát triển mảng quản lý nghệ sĩ hoặc quản lý xây dựng mảng đào tạo KOL/KOC/Influencer.
- Có ngoại hình, có khả năng giao tiếp
- Kỹ năng mềm: Giao tiếp, Siêng năng, chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý thời gian tốt. Kỹ năng quản lý, sắp xếp thời gian - quản lý giảng viên/lớp học. Kỹ năng giao tiếp, teamwork.
- Kỹ năng: quay/chụp hình cho social bằng điện thoại, chỉnh ảnh/dựng phim bằng điện thoại...
- Kinh nghiệm: sử dụng Excel, thiết kế Canva, power Point, Word, Tiktok, Capcut, phần mềm chỉnh ảnh trên điện thoại... Google doc - Google calendar – Email
- Có máy tính laptop và điện thoại smartphone có thể quay chụp tối thiểu chuẩn FullHD.
Tại 1-All Stars Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Thưởng KPIs từ 5-10% tổng doanh thu khoá học.
- Chia hoa hồng nếu kêu gọi được đối tác tài trợ, nhãn hàng quảng cáo.
- Được học các khoá đào tạo của công ty nếu cam kết làm việc tối thiểu 1 năm.
- Phụ cấp nếu làm thêm các dự án quay chụp/dự án Tiktok series hay nhãn hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 1-All Stars
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
