Tuyển Giáo dục/Đào tạo 1-All Stars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Tuyển Giáo dục/Đào tạo 1-All Stars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

1-All Stars
Ngày đăng tuyển: 23/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
1-All Stars

Giáo dục/Đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại 1-All Stars

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 124 Tam Đảo phường 14 quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Mô tả công việc:

- Trợ giảng quản lý lớp học: sắp lịch học,liên hệ giảng viên, điểm danh, nhắc nhở học viện đi học, điều phối giờ giấc học/giờ giấc nghỉ giải lao, chuẩn bị tài liệu lớp học, ghi nhận feedback…

- Trả lời thắc mắc học viên, người đăng ký học.. Tư vấn học viên trực tiếp khoá học tại công ty, qua hotline và các trang social

- Tìm kiếm/Soạn hay tự quay chụp nội dung đăng bài quảng bá khoá học và trực trang social của công ty mỗi ngày

- Phụ trách các chương trình quảng bá cho khoá học: workshop, hay livestream, hay webminar. Phối hợp với các phòng ban khác (phòng tài chính, phòng admin...khi cần thiết) để tổ chức các sự kiện này

- Xem xét các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads/TIktok Ads/giám sát kết quả hằng ngày và đề xuất hành động cụ thể với giám đốc chương trình để kết quả quảng cáo hiệu quả: ít tiền và tuyển được đủ học viên.

 

 

 

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Yêu cầu:

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Phù hợp với các bạn tốt nghiệp hoặc sinh viên định hướng theo ngành truyền thông, social, quản lý nghệ sĩ, sân khấu điện ảnh... giúp tạo dựng connection mảng phim, diễn viên. Hướng phát triển mảng quản lý nghệ sĩ hoặc quản lý xây dựng mảng đào tạo KOL/KOC/Influencer.

- Có ngoại hình, có khả năng giao tiếp

- Kỹ năng mềm: Giao tiếp, Siêng năng, chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý thời gian tốt. Kỹ năng quản lý, sắp xếp thời gian - quản lý giảng viên/lớp học. Kỹ năng giao tiếp, teamwork.

- Kỹ năng: quay/chụp hình cho social bằng điện thoại, chỉnh ảnh/dựng phim bằng điện thoại...

- Kinh nghiệm: sử dụng Excel, thiết kế Canva, power Point, Word, Tiktok, Capcut, phần mềm chỉnh ảnh trên điện thoại... Google doc - Google calendar – Email

- Có máy tính laptop và điện thoại smartphone có thể quay chụp tối thiểu chuẩn FullHD.

 

 

 

 

Tại 1-All Stars Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Thưởng KPIs từ 5-10% tổng doanh thu khoá học.

- Chia hoa hồng nếu kêu gọi được đối tác tài trợ, nhãn hàng quảng cáo.

- Được học các khoá đào tạo của công ty nếu cam kết làm việc tối thiểu 1 năm.

- Phụ cấp nếu làm thêm các dự án quay chụp/dự án Tiktok series hay nhãn hàng.

 

 

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 1-All Stars

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

1-All Stars

1-All Stars

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ho-chi-minh-1-all-stars-tuyen-dung-tro-ly-dao-tao-1-all-stars-fulltime-2-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-6-trie-u-job203142
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HIPTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH HIPTECH
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Mathnasium Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN SÀI GÒN YOUNG
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 63 - 75 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
63 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Edtronaut làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Edtronaut
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thu Ngân Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ETS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh Công ty TNHH TM DV kinh tuyến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH TM DV kinh tuyến
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Tới 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CEO HOUSE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CEO HOUSE VN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH THƯ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH UTY CORPORATION
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm