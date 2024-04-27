[Hồ Chí Minh] Billy store Hệ thống Billy store tuyển thêm nhân viên làm thời vụ parttime/ fulltime quận 11 4 người Bán thời gian lương Từ 4 triệu đến 8 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Billy store
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 58 Đ. Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm hàng hóa mà mình phụ trách
Trưng bày và vệ sinh hàng hóa trên quầy kệ
Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.
Quản lý hàng hóa trưng bày thuộc khu vực phụ trách (số lượng, chất lượng, quy cách) theo quy định của cửa hàng
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu :
Đủ trên 18tuổi, có cmnd/cccd
Có tinh thần hợp tác, phát triển
Làm việc nhiệt tình , có trách nhiệm
Tại Billy store Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chỉ dẫn khi làm
Tăng lương thưởng làm tốt
Đào tạo miễn phí
Môi trường làm việc thoải mái và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Billy store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
