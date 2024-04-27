[Hồ Chí Minh] Billy store Hệ thống Billy store tuyển thêm nhân viên làm thời vụ parttime/ fulltime quận 11 4 người Bán thời gian lương Từ 4 triệu đến 8 triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Đ. Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm hàng hóa mà mình phụ trách Trưng bày và vệ sinh hàng hóa trên quầy kệ Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần. Quản lý hàng hóa trưng bày thuộc khu vực phụ trách (số lượng, chất lượng, quy cách) theo quy định của cửa hàng

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :

Đủ trên 18tuổi, có cmnd/cccd

Có tinh thần hợp tác, phát triển

Làm việc nhiệt tình , có trách nhiệm

Tại Billy store Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chỉ dẫn khi làm

Tăng lương thưởng làm tốt

Đào tạo miễn phí

Môi trường làm việc thoải mái và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Billy store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin