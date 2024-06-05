[Hồ Chí Minh] Cara Store [Hồ Chí Minh] Cara Store Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại khu vực quận 12 (Parttime/ Fulltime) 3 người Bán thời gian lương Từ 4 triệu đến 8 triệu 3 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cara Store
- Hồ Chí Minh: Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Mô tả
Tư vấn đúng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng
Ưu tiên sự mong muốn hợp lý của khách hàng ( làm hài lòng khách hàng)
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến tay khách hàng
Đăng kí thời gian làm việc dựa trên lịch, ca làm theo quy định của store ( cố định hoặc xoay ca)
Lương cơ bản của ca 4 tiếng là 3tr9 ( 35k/h)
Lương cơ bản của ca 8 tiếng là 7tr8
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn 12/12, đủ từ 19 tuổi đến 28 tuổi
Nguồn năng lượng trẻ tuổi, nhiệt huyết
Trung thực, nhanh nhẹn
Hoàn thành tốt công việc được giao
Tại Cara Store Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi nâng cao kĩ năng tư vấn, giao tiếp, ứng xử
Môi trường năn động, trẻ tuổi
Được sử dụng sản phẩm với giá ưu đãi của nhân viên
Thưởng thêm cuối tháng làm tốt và được đánh giá chất lượng cao từ khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cara Store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI