[Hồ Chí Minh] Cara Store [Hồ Chí Minh] Cara Store Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại khu vực quận 12 (Parttime/ Fulltime) 3 người Bán thời gian lương Từ 4 triệu đến 8 triệu 3 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Cara Store
Ngày đăng tuyển: 05/06/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Cara Store

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cara Store

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Mô tả

Tư vấn đúng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng

Ưu tiên sự mong muốn hợp lý của khách hàng ( làm hài lòng khách hàng)

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến tay khách hàng

Đăng kí thời gian làm việc dựa trên lịch, ca làm theo quy định của store ( cố định hoặc xoay ca)

Lương cơ bản của ca 4 tiếng là 3tr9 ( 35k/h)

Lương cơ bản của ca 8 tiếng là 7tr8

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn 12/12, đủ từ 19 tuổi đến 28 tuổi

Nguồn năng lượng trẻ tuổi, nhiệt huyết

Trung thực, nhanh nhẹn

Hoàn thành tốt công việc được giao

Tại Cara Store Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi nâng cao kĩ năng tư vấn, giao tiếp, ứng xử

Môi trường năn động, trẻ tuổi

Được sử dụng sản phẩm với giá ưu đãi của nhân viên

Thưởng thêm cuối tháng làm tốt và được đánh giá chất lượng cao từ khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cara Store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cara Store

Cara Store

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

