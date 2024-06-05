[Hồ Chí Minh] Cara Store [Hồ Chí Minh] Cara Store Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại khu vực quận 12 (Parttime/ Fulltime) 3 người Bán thời gian lương Từ 4 triệu đến 8 triệu 3 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô tả Tư vấn đúng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Ưu tiên sự mong muốn hợp lý của khách hàng ( làm hài lòng khách hàng) Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến tay khách hàng Đăng kí thời gian làm việc dựa trên lịch, ca làm theo quy định của store ( cố định hoặc xoay ca) Lương cơ bản của ca 4 tiếng là 3tr9 ( 35k/h) Lương cơ bản của ca 8 tiếng là 7tr8 Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Trình độ học vấn 12/12, đủ từ 19 tuổi đến 28 tuổi Nguồn năng lượng trẻ tuổi, nhiệt huyết Trung thực, nhanh nhẹn Hoàn thành tốt công việc được giao

Được học hỏi nâng cao kĩ năng tư vấn, giao tiếp, ứng xử Môi trường năn động, trẻ tuổi Được sử dụng sản phẩm với giá ưu đãi của nhân viên Thưởng thêm cuối tháng làm tốt và được đánh giá chất lượng cao từ khách hàng

