[Hồ Chí Minh] Cara Store Tuyển dụng nhân viên bán hàng cho showroom quận 12 2 người Bán thời gian lương Từ 3.9 đến 7.8 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cara Store
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Tiếp đón tư vấn khách hàng với sự niềm nở, thân thiện
Cẩn thận, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao cho khách
Hoàn thành các công việc được giao
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm với công việc
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Tốt nghiệp THPT
Đủ 19-28 tuổi
Tại Cara Store Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng chuyên cần và được đánh giá cao từ khách hàng
Nghỉ 4 ngày/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cara Store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI