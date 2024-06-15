[Hồ Chí Minh] Cara Store Việc làm thêm quận 12- Việc làm bán hàng parttime ưu tiên sinh viên 4 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Nhân viên bán hàng - Nhiệt tình hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách hàng - Đáp ứng, giải quyết những thắc mắc của khách hàng - Kiểm tra, đóng gói sản phẩm cản thận trước khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng - Sắp xếp, trưng bày sản phẩm bắt mắt thu hút khách hàng

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trách nhiệm với công việc được giao - Tốt nghiệp THPT, đủ từ 19 đến 28 tuổi - Có ngoại hình ưa nhìn và sự tự tin giao tiếp là một ưu thế - Nhanh nhẹn, nhiệt tình Thời gian làm việc: đăng kí ca 4 tiếng hoặc ca 8 tiếng ( đăng kí theo lịch của store) --->>> Có hỗ trợ đăng kí xoay ca cho sinh viên Lương: dao động 4tr- 8tr ( cộng thưởng chuyên cần, làm tốt) Gửi cv để được xét duyệt --->>> Số lượng có hạn, apply ngay để có công việc phù hợp

Tại Cara Store Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo khi chưa có kinh nghiệm - Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ tuổi - Được tham gia các chương trình du lịch nếu có sự gắn bó lâu dài - Được nghỉ phép và nghỉ lễ định kì theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cara Store

